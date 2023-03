No solo preocupan las lluvias: fuertes vientos vienen afectando a la mitad de los municipios del Valle

Las lluvias de los últimos días en Cali y el Valle del Cauca ocasionaron emergencias en más de 22 municipios del Valle del Cauca, principalmente por derrumbes en vías primarias y secundarias, así como inundaciones en el 60% de Buga y 12 barrios en El Cerrito; sin embargo, lo que preocupa a los organismos de socorro es que con las lluvias se están registrando fuertes ráfagas de viento que superan los 60 Kms.

Clara prueba de ello fueron los doce árboles caídos, los cinco techos de terrazas voladas y el colapso de una valla publicitaria registrados en el nororiente de Cali.



“En los últimos días el viento es el principal causante de las afectaciones en Cali, no son las lluvias. Por ejemplo el pasado lunes cayeron 22 milímetros de agua, que es una cantidad manejable, pero nos impactaron ráfagas de viento, que según el anemómetro que tenemos ubicado en el norte de la ciudad marcaron velocidades de 35 nudos (64.82 km/h)”, explicó Rodrigo Zamorano, secretario de Gestión del Riesgo de Cali.



Agregó que estos son vientos que debilitan árboles sanos y enfermos; casas mal hechas. “En la zona continental de Colombia no tenemos huracanes, son ráfagas de vientos altas… pero es posible que esa situación se vuelva a repetir en los próximos días”.



Las recomendaciones de la Secretaría de Gestión del Riesgo, es detectar debilidades en las construcciones. “Esos techos que se cayeron estaban mal anclados, mal orientados. Afortunadamente eran tan livianos que no nos afectaron redes de energía importantes”.



Los barrios más afectados en los últimos días por estas ráfagas de viento en los barrios son La Flora, Los Alamos, San Luis, Petecuy, Jorge Eliecer Gaitan y Floralia.

Panorama en el resto del Valle

20 de los 42 municipios del Valle han reportado emergencias ante la Secretaría de Gestión del Riesgo del departamento. Buga y El Cerrito, son los que mayo afectación tuvieron con las fuertes lluvias del pasado lunes.



En el caso de la Ciudad Señora el sistema de alcantarillado se vio colmatado y se anegó el 60 % de la ciudad, por su parte en El Cerrito 12 barrios reportaron inundaciones.



“Tenemos deslizamientos en vías secundarias y terciarias en la mayoría de los municipios. Pero con las precipitaciones de ayer hay afectaciones especiales en el Distrito de Cali”, manifestó Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca.



El funcionario agregó que en el caso de Buga se presentaron inundaciones en la Alcaldía, en la Oficina de Rentas del Valle del Cauca, en la Casa de la Justicia y 5 instituciones educativas.

Al momento las autoridades del Valle del Cauca realizan una cuantificación de los afectados por las lluvias.