No se quede sin Sisbén: este es el plazo máximo para actualizar sus datos

Hasta el próximo 5 de marzo tienen plazo los vallecaucanos para realizar la actualización de su información en el Sisbén, lo que hace parte de un proceso que ya se viene realizando a nivel nacional.



“A partir de la primera semana de marzo, quienes no hayan actualizado su ficha de Sisbén corren el riesgo de ser retirados de los programas sociales que tiene el Estado para las personas que tienen niveles 1 y 2, incluido el servicio de salud”, advirtió María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.



Por esta razón, dicho organismo invitó a la población del departamento que aún no ha realizado el proceso para que acuda a las oficinas del Sisbén de sus respectivos municipios de residencia.



“Todo esto obedece a una necesidad del Departamento Nacional de Planeación (DNP) de cambiar la metodología del Sisbén III, que se está desarrollando actualmente, por la del Sisbén IV”, agregó Lesmes.



Esta modificación significa que el servicio ya no estará centrado en las condiciones de vida de los usuarios, sino que permitirá clasificar a los individuos por la capacidad que tiene cada uno de generar ingresos, por sus condiciones de vida y sus entornos.

De acuerdo con datos registrados por el Sisbén, un total de 1.045.423 hogares están afiliadas en los 42 municipios del Valle.

Esto se hace, de acuerdo con la Secretaría de Salud departamental, con el fin de priorizar las ayudas que otorga la Nación a las personas más vulnerables del país en los programas sociales de vivienda, salud y educación.



Con esta metodología, que ya se está implementando, la clasificación de los usuarios no se hace por puntajes sino por grupos: A, B, C ó D.

En los tres primeros, la afiliación se hará en el régimen subsidiado, mientras si la persona pertenece al grupo D, la afiliación será al régimen contributivo.



En los 42 municipios que componen al Valle hay un total de 2.539.362 personas que cuentan con Sisbén. El grupo B es el que más usuarios tiene, con el 37,7 %, seguido del grupo A, con el 27,8 %, el grupo C tiene al 27,2 % y el D, el 7 %.