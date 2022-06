A raíz de las acusaciones que se han presentado en los últimos días contra el padre Dagoberto Cárdenas, vicario para el servicio del desarrollo humano integral de la Arquidiócesis de Cali, por un presunto delito de abuso sexual a un menor edad, el sacerdote se pronunció y desmintió este hecho.



El presunto hecho, al parecer, ocurrió durante el estallido social, cuando el religioso acompañaba el proceso de diálogo social entre la

institucionalidad y los manifestantes.



Al respecto, Cárdenas Artunduaga indicó que "no he cometido ningún acto impropio, abuso sexual ni mucho menos violación a persona mayor o menor de edad o persona vulnerable como se señala. Como creyente y sacerdote repudio por completo todo acto y toda tolerancia con el abuso o violencia física, psicológica, emocional y mucho menos sexual contra nadie".



A parte de las acusaciones hechas al vicario de la Arquidiócesis, se conoció que en algunos medios digitales y en redes sociales, se señaló al arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, de haber enviado a Dagoberto por fuera del país para protegerlo de las inculpaciones.



Ante esto, el padre Cárdenas indicó que "regresé a Cali el pasado 27 de mayo, después de haber concluido una peregrinación con otros presbíteros y fieles, peregrinación que tenía programada desde el año 2020, pero que por razones de la pandemia sólo se logró realizar entre el 10 y el 27 de mayo del presente año".



Además, aclaró que "el Arzobispo de Cali no me patrocinó dicho viaje, solo me concedió el permiso respectivo. Una vez regresé, libremente me presenté a las oficinas de la Arquidiócesis y a la delegación de protección de menores y personas vulnerables para ponerme a disposición de las autoridades civiles y eclesiásticas, de manera que se adelante la investigación respectiva".



A su vez, el Padre le pidió a las supuestas fuentes protegidas, como lo menciona en uno de los artículos, que interpongan la denuncia oficial ante las autoridades, para que se pueda iniciar una investigación en su contra.



"Oficialicen la denuncia ante las autoridades civiles y/o eclesiásticas, o que la realice el periodista que ha tenido conocimiento de los presuntos hechos, pues se desconocen los pormenores del presunto delito y las presuntas víctimas de los hechos de los cuales estoy siendo injustamente acusado", puntualizó el religioso.



Por último, Dagoberto Cárdenas reveló que tras una petición, recibió una respuesta de la Fiscalía donde le precisaron que no hay ninguna denuncia o queja relacionada con la noticia divulgada en las redes sociales.