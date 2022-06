No hay una respuesta concreta para recuperar el colegio Santa Librada: Concejo de Cali

Concejales de Cali cuestionaron la ausencia de una respuesta concreta por parte de la Alcaldía para financiar la recuperación de Santa Librada, establecimiento educativo próximo a cumplir su bicentenario.



Eso, tras el cabildo abierto del pasado 26 de abril, donde estudiantes, docentes y comunidad del colegio presentaron sus inquietudes a la Administración Distrital.



Ahora, los concejales cuestionaron la falta de voluntad política que demuestra el gobierno distrital frente a la recuperación de esta institución emblemática para la ciudad. Así lo manifestaron cabildantes como Roberto Rodríguez Zamudio, Roberto Ortiz Urueña, Juan Martín Bravo Castaño, Richard Rivera Campo, Fernando Alberto Tamayo Ovalle y Terry Hurtado.



“Santa Librada debería generar solidaridad porque es el inicio de la educación pública en Colombia, pero no se ven soluciones integrales”, aseguró Rodríguez, quien también destacó que habría 5 mil millones de pesos para recuperar uno de los salones.



En la citación que hizo el Concejo al Sr Alcalde Ospina para dar cumplimiento al Cabildo Abierto para la recuperación del Colegio de Santa Librada que se cae a pedazos, el alcalde desprecia y no asiste, se comprometió con 50 mil millones y hoy 📅 le da vueltas para no cumplir pic.twitter.com/chGUkkRJOF — Roberto Ortiz (@robertoortizu) June 8, 2022



También el concejal Roberto Ortiz cuestionó la ausencia del alcalde Ospina en la plenaria y aseguró que para dar solución a la problemática de Santa Librada se necesita voluntad política. También se cuestionó la no asistencia del director de Hacienda, Fulvio Leonardo Soto, quien tendría que responder de dónde saldrían los recursos para Santa Librada.



Ortiz propuso que los $50 mil millones prometidos por parte del Alcalde salgan de recursos del empréstito o de vigencias futuras de la Secretaría de Educación. “Ya lo hicimos para el edificio Coltabaco que no es una prioridad, bien podría hacerse para Santa Librada o en su defecto, aplazar uno de los cinco mega parques que va a construir, aplazar por ejemplo Cristo Rey”, señaló.



Otro de los cuestionamientos es que no se tiene claro el costo de la recuperación de Santa Librada. “Algunos dicen que entre 50 mil y hasta 100 mil millones de pesos, pero no hay estudios que justifiquen esos valores”, dijo el concejal Juan Martín Bravo.



Por su parte, el presidente del Concejo, Fabio Alonso Arroyave, sugirió que los recursos para Santa Librada salgan de los $150 mil millones que generaran los ajustes al Estatuto Tributario.



Para el cabildante Richard Rivera, una posible solución para Santa Librada podría estar en el Bloque Regional Parlamentario del Valle y en el Gobierno Nacional, que fue el creador de esa institución.

La respuesta de la Administración

El secretario de Educación Distrital de Cali, José Darwin Lenis, explicó que ya hay ya una ruta desde su organismo para legalizar el predio, dado que no es un predio incorporado al Municipio y no se podrían invertir recursos si no se hace el trámite legal de propiedad. “Hoy no hay un registro formal de ese bien desde que se entregó por parte de la Gobernación a la Alcaldía”, anotó Lenis.



Para José Darwin Lenis, este proceso legal ante la Oficina de Registro y en Catastro Distrital podría tomar alrededor de 60 días.



“En ese primer tiempo de dos meses se podría avanzar en adecuaciones (reforzamiento estructural) del Bloque A, pero para hablar de intervención estructural eso demandaría una licencia de construcción”, aseguró.