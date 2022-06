Lluvias en Cali: retrasos en muros de contención preocupan a habitantes en zonas de riesgo

Un motociclista se tambalea mientras intenta descender sobre la calle 2d oeste con calle 2c oeste, a la altura de la Fundación Carvajal. La vía está cubierta de lodo y rocas húmedas, por lo que a ningún conductor le resulta fácil transitarla. Las llantas se deslizan constantemente.



Todo este material tuvo que ser trasladado sobre la vía, mientras adelantan obras del plan de urgencia manifiesta en el sector de Las Palmas, que consisten en la construcción de muros de contención en zonas vulnerables por deslizamientos, además de estructuras paralelas, como alcantarillas, cunetas y puentes.



Un trabajador que prefiere reservar su nombre comentó: “Esto ha sido una tarea casi imposible por el tiempo. Con las lluvias de los últimos días no es fácil trabajar; por ejemplo, con la carretera húmeda no podemos emplear un bogie (camión) para bajar 40 bultos de tierra, dado que puede irse hacia abajo. Sin embargo, la esperanza es entregar todo este frente para el 16 de junio, como máximo”.



Un letrero que queda al lado del muro de contención, aún sin culminar, señala que la fecha de terminación estaba prevista para el 3 de noviembre del 2021.

Seis contratistas y una interventoría fueron seleccionados para adelantar las obras de urgencia manifiesta, que iniciaron en julio.

Aunque la construcción de muros de contención en Cali para evitar derrumbes por el aumento de las lluvias ha tenido un avance del 80 % en los 73 frentes rurales y urbanos, desde que iniciaron las labores en julio del año pasado, las que se ejecutan en la comuna 18 aún no superan el 50 % de avance.



Jhon Jader Echeverry vive con su familia en una casa de dos pisos ubicada en el sector de Las Palmas (cerca a Alto Nápoles). La vivienda está al pie de uno de los muros de contención, el cual “pese a dar la impresión de estar acabado, todavía permite el paso del lodo por los extremos cuando llueve, y falta que le hagan unas barandas en el borde”, dijo.



“Es cierto que la estructura ha evitado que el agua y el lodo se entre a la casa, como ocurría hace más de tres años, pero cuando ingresaron la maquinaria amarilla al patio todo el piso quedó cuarteado y nunca nos respondieron por eso”, agregó el residente.

Aunque este muro ubicado en Las Palmas parece estar terminado, aún le faltan algunas obras complementarias. Foto: José Luis Guzmán / El País

Este también señaló que el descenso por la calle 2d oeste es riesgoso, por lo que se demanda una rápida terminación de las obras que tienen lugar en ese tramo.



El secretario de Infraestructura de Cali, Néstor Martínez, reconoció que, en efecto, se han presentado importantes retrasos en la comuna 18, debido a que “el contratista ha resultado muy nefasto, no nos ha cumplido con el cronograma”.



Es por esto que se adelanta un proceso de auditoría para estudiar la posibilidad de multar al encargado de la intervención.



De acuerdo con Martínez, “el contratista nos ha manifestado que no tiene dinero para continuar y aunque pueda alegar que nosotros no le hemos pagado, en estas obras se requiere que él adelante el proyecto, pase las cuentas de cobro y ya el Municipio pueda hacerle la consignación”.



El Secretario señaló que tampoco es excusa la condición climatológica como impedimento para entregar las obras a tiempo, debido a que esto no ha ocurrido en otros puntos de la ciudad, como en Siloé, que también es ladera y las obras de esa zona ya cuentan con un avance de casi el 80 %.



En todo caso, destacó que debido al avance en otras zonas de la capital vallecaucana “se ha podido reducir el riesgo y no se han presentado nuevas tragedias, como ocurrió el año pasado”.

El funcionario agregó que, tras esta primera fase de obras de urgencia manifiesta, planean realizar una segunda, dado a que se han detectado nuevas locaciones donde existen riesgos por deslizamientos, debido a las lluvias que se han presentado en los últimos días y que, incluso, han provocado inundaciones en zonas de ladera.



“Encontramos 22 sitios que son susceptibles de derrumbes, como nuevos sectores en Villacarmelo, Los Andes o la vereda El Cabuyal.



Estamos en la construcción de los diseños y esperamos abrir las licitaciones para el mes de julio. El alcalde Jorge Iván Ospina también estudia la posibilidad de ampliar la figura de urgencia manifiesta, que tiene vigencia hasta septiembre”, afirmó el Secretario de Infraestructura.



Cabe recordar que la inversión por la primera fase de las obras de urgencia manifiesta es de $ 16.866 millones, con $ 10 mil millones de ese presupuesto en labores que tienen lugar en las comunas 1, 18, 19 y 20, y $ 4 mil millones para los corregimientos de La Buitrera, Felidia, La Paz, Los Andes, Pichindé, Montebello, Pance y El Saladito.