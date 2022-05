“No hay casos sospechosos de viruela del mono en Cali”: Alcalde da parte de tranquilidad

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, informó que a la fecha “no tenemos casos sospechosos de viruela del mono en la ciudad”. Esto, ante la creciente alarma que esta enfermedad viral ha generado en diferentes países.



En ese sentido, el Mandatario destacó que “es una circunstancia que se comienza a diseminar por el mundo entero y tenemos que estar en una alerta epidemiológica”.



Ospina también recordó que se trata de “una enfermedad de carácter viral que se transmite por vía respiratoria y tiene un periodo de incubación de 7 a 14 días. Inicia con malestar general, fiebre, alguna adenopatía y, posteriormente, tiene unas vesículas que son unos granitos que se ubican en el tórax, en el abdomen, en las extremidades”.

"Cuando estas vesículas están es más contagioso y, por tanto, debe aislarse a las personas y se deben cuidar. Es una enfermedad que proviene de África y se llama viruela del mono porque inicialmente se trata de una enfermedad en animales que pasa a los hombres", puntualizó,



Sobre la transmisión de enfermedades virales, el Alcalde resaltó que “cualquier persona que tenga secreción nasal, tos, debe utilizar tapabocas para romper cadenas de contagios”.



Respecto a la inmunización contra el covid-19, Ospina instó a quienes no se han vacunado o tienen pendiente el refuerzo, avanzar en este proceso. Según él, “porque tarde o temprano podríamos volver a tener otro pico epidémico y tener una dificultad grande”.



Cabe recordar que, hasta el momento, no hay ningún caso confirmado de viruela del mono en Colombia. No obstante, ya son más de 200 en el mundo y, en la mañana de este viernes, las autoridades de Argentina confirmaron el primero.