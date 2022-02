El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se pronunció este martes con relación a la despenalización del aborto en Colombia hasta la semana 24 de embarazo y aseguró que aunque apoya la decisión de la Corte Constitucional, no está de acuerdo con la temporalidad acordada.



"Es la mujer la que tiene la posibilidad de la gestión y es quien debe tomar las decisiones sobre su cuerpo. En ese sentido es un avance sustancial por parte de la Corte dado que se superan las causales que inicialmente se tenían y se determina una libre decisión", comentó el Alcalde.



Lea además: Corte Constitucional despenalizó el aborto en Colombia hasta la semana 24 de embarazo



Con relación a la decisión, Ospina también destacó que la Sala Plenaria de la Corte haya sido quien tuviera que tomar la decisión sobre el futuro del aborto en el país porque, según él, el Congreso no cumplió con la labor que le correspondía.



"La decisión la toma la Corte, eso nos está expresando que es un Congreso pusilánime que está más para los negocios que para los debates que le interesan a toda la sociedad", mencionó el Mandatario.



Además, habló sobre el tiempo hasta el cual se definió se podrá realizar el delito sin que sea un delito y aseguró que es un periodo muy largo por lo cual considera que las mujeres deben "tener una asistencia psicológica porque no se debe dejar tomar una decisión tan traumática cuando se está hablando de 24 semanas de gestación".



Lea también: Las demandas que llevaron a despenalizar el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación



"La decisión polémica es al tiempo de gestación, es muy difícil para mí como médico dar un concepto favorable al respecto. Cuando un embarazo está de las 24 semanas debo decir que son superables, con el debido cuidado se pueden sacar adelante. Por eso, no estaría de acuerdo con la temporalidad que ha definido la Corte", precisó.



Cabe recalcar que tras la decisión tomada por la Sala Plenaria de la Corte Constitucional luego de las 24 semanas de gestación seguirán vigentes las tres causales que están definidas por la Corte en la sentencia C-335 de 2006: por la malformación del feto, cuando exista riesgo de salud física y mental para la mujer o en casos en los que el embarazo sea producto de una violación.