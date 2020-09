Multas de tránsito de la cuarentena desbordan a autoridades viales de Cali

Alejandro Cabra Hernandez

Este lunes 7 de septiembre termina el plazo para que cerca de 40.000 caleños que recibieron un comparendo y fueron notificados en vía por incumplir normas de tránsito durante los cinco meses que duró el aislamiento preventivo obligatorio en Cali, a causa del Covid - 19, soliciten sus citas para hacer los cursos de infractores y acceder al descuento de ley del 50 % del valor.



Sin embargo, la capacidad logística de los servicios y operadores de tránsito no es suficiente para atender esa gran cantidad de infractores que se quieren someter a dichos descuentos, por lo que desde la Secretaría de Movilidad de Cali, se hizo una solicitud al MinTransporte para que amplíen dichos plazos.



“Este lunes –hoy- vencerían los términos para que los infractores puedan ponerse en contacto con las alcaldías para pagar sus infracciones y poder acceder al descuento del 50%, la Secretaría de Movilidad de Cali dispuso de líneas telefónicas y plataformas tecnológicas para ello, pero ambos sistemas se han colapsado ante el gran número de solicitudes.



Asimismo, tenemos una capacidad muy limitada de salones para realizar los cursos –por las normas de bioseguridad del Covid-19– y por eso hemos hecho un llamado al Gobierno Nacional para que nos dé lineamientos y soluciones al respecto”, explicó William Vallejo, secretario de Movilidad de Cali.



El funcionario reiteró que la solución más expedita es que el Gobierno Nacional amplié los plazos.



“Lo importante aquí es que los ciudadanos accedan a este descuento y nuestro deber es hacer todo lo que esté a nuestro alcance, pero existen unas limitaciones logísticas, técnicas y humanas. Tenemos 40.000 casos notificados de manera manual durante la pandemia, adicionalmente a ellos están los que fueron detectados por cámaras de fotodetección y eso significaría que, en promedio, tendríamos que atender 5000 personas al día y actualmente eso no es posible”, complementó.



Frente a los cursos virtuales, aunque ya están habilitados por ley, el funcionario aclaró que aún falta el pronunciamiento del Ministerio de Transporte que regule los lineamientos, pero hasta el momento no se ha dado.

¿En qué consisten los descuentos?

Cabe recordar que desde el 1 de septiembre se levantó la suspensión de los términos de las contravenciones registradas por las autoridades de tránsito del país durante la primera fase de la pandemia por Covid-19, las cuales fueron congeladas por resolución del Ministerio de Transporte.



De acuerdo con Mildred Arias, jefe de Contravenciones de la Secretaría de Movilidad de Cali, quienes recibieron un comparendo en vía durante los pasados meses cuentan con cinco días hábiles para agendar el curso y obtener la rebaja en la multa.



“Sin embargo, quienes no se presenten en el lapso de estos cinco días hábiles tendrían que pagar el 75 % del valor de la sanción, por lo que solo tendrían derecho al 25 % de descuento. Pero si las personas dejan pasar 30 días tendrán que cancelar el 100 % del valor de la multa”, dijo Arias, quien señaló que quienes quieran controvertir las sanciones deben solicitar una cita a la Secretaría de Movilidad para iniciar el proceso.



No obstante, Arias aclaró que para quienes cometieron infracciones y fueron registrados por las cámaras de fotodetección de la ciudad, el procedimiento de notificación y los tiempos para acceder al curso de infractores y, de paso, al descuento en el valor de la sanción, son distintos.



“Una vez se levantaron los términos tenemos diez días para validar esa fotodetección, después de esos días debemos hacer el envío y tenemos tres días hábiles para ese proceso. Una vez se surte ese proceso, el infractor tiene once días para solicitar el curso y aplicar para el descuento”, explicó la jefe de Contravenciones de la Secretaría de Movilidad.



Arias indicó que actualmente hay una alta demanda para acceder a los cursos, tanto así que ya hay reservas para las próximas dos semanas. Sin embargo, la funcionaria aclaró que en el momento que el infractor agenda su cita para el curso entra en el proceso de acogerse al descuento que le corresponde por ley, sin importar si la cita que le conceden es extemporánea a los términos que le cobijan.



Es decir, si la fecha máxima que tiene para hacer el trámite es hoy 7 de septiembre y solicita su cita dentro de los primeros cinco días hábiles del mes, pero se la otorgan para el 10 de septiembre o después, aún accedería a la rebaja.



“Esta es una situación anormal, de fuerza mayor, sabemos que existe un número muy grande de solicitudes y por eso lo que estamos haciendo un agendamiento. Si hay un registro y se agenda de forma posterior, esa es una carga que no se puede trasladar al ciudadano. Sin embargo, los cursos pueden solicitarse en los organismos de apoyo al tránsito, que son entidades autorizadas para esta finalidad”, afirmó la funcionaria.



Durante los cinco meses que duró el aislamiento preventivo obligatorio en Cali se impusieron 39.930 sanciones a conductores que incumplieron normas de tránsito, de acuerdo con los registros del Simit. Dicha cifra convirtió a la capital del Valle en la segunda ciudad del país con mayor número de registros, siendo solo superada por Bogotá, donde se notificaron 124.352 sanciones.



Arias hizo un llamado al Ministerio de Transporte para que estudie la posibilidad de eliminar temporalmente los cursos para infractores y que quienes tienen multas pendientes cancelen con el 50 % de descuento en el valor de la sanción.



“En su defecto, si no se eliminan los cursos necesitamos que el Ministerio reglamente los cursos virtuales, porque estamos en medio de una pandemia y debemos evitar aglomeraciones. Hoy no podemos recibir 40 personas en el mismo espacio para un curso, sino solo 10. Además, deben permanecer dos horas en un salón. Esto es contrario a las medidas para combatir la pandemia”, dijo Arias.

Sobre los cursos

Según explicó William Vallejo, secretario de Movilidad de Cali, para retomar los cursos de infractores se habilitó una plataforma web que permitirá que los conductores agenden citas y acudan a la sede de la Secretaría del ramo o a alguno de los centros integrados de atención donde se presta este servicio.



“Ante el alto número de ciudadanos que van a acceder a la toma del curso, hemos desarrollado una plataforma en la que se podrán acceder a una página de internet donde escogerán el día y la hora en que decidan tomar el curso y, de igual forma, podrán escoger la sede en la que lo toman. La atención para agendamiento de citas será únicamente a través de esta plataforma. No habrá agendamiento de citas para cursos de infractores de tránsito en ninguna de las líneas de atención”, aseguró Vallejo.



Por su parte, Cristian Londoño, director operativo del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, dijo que ninguna persona puede agendar dos veces una cita o agendar a dos personas. “La página web va a tener una identificación inicial con información de los ciudadanos y con esto se podrá agendar de manera inmediata”, señaló.

Cómo pedir citas para los cursos

Para agendar una cita y acudir a uno de los cursos para infractores debe cumplir los siguientes pasos:



Ingresar a la página web www.serviciosdetransito.com.



Ubicar y dar clic en el botón ‘Agenda tu cita’.



Ingresar los datos solicitados, como el tipo y número de su documento de identificación, su nombre, sexo, fecha de nacimiento y números de contacto.



Como paso seguido, debe escoger el día, la hora y la sede donde desea tomar el curso.



Espere la confirmación de la información.