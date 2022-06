Mujeres denuncian que fueron agredidas por un conductor de una plataforma digital en Cali

Tres mujeres denunciaron que fueron víctimas de agresión física por parte de un conductor de una aplicación digital en Cali.



El recorrido inició en el centro de la ciudad con destino el barrio El Rodeo, al oriente de Cali. Según relataron las denunciantes, los hechos comenzaron porque le sugirieron al conductor que cambiara la ruta por la que iban.



Las mujeres detallaron que una de ellas empezó a grabar y esto no le gustó al hombre y de inmediato la golpeo: "Mi amiga comenzó a grabar y esto no le gustó a él, por eso le pegó un puño. Empezamos a gritar para intentar bajarnos del carro, pero este hombre le puso seguro al carro", afirmó una de las presuntas víctimas a Blu Radio.



Detallan que el hombre se detuvo en la Avenida Ciudad de Cali, donde agarra el celular de la mujer y lo tira.



"Este hombre nos dijo que nos iba a dejar en una estación de Policía en el barrio Charco Azul, pero nosotros no le creímos, menos mal cuando él se detuvo venían dos personas y nos ayudaron", añadió.



Ahora, las mujeres se preguntan qué hacer ante situaciones como esta, pues el conductor se dio a la fuga y ni la aplicación digital, ni las autoridades les han brindado ayuda.



Además, dicen que temen que algo malo les pueda pasar, pues el conductor conoce la dirección de la casa de una de ellas.