Mujer quemada por pólvora accidentalmente es el primer caso de diciembre en Cali

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Una mujer resultó quemada por pólvora de manera accidental este jueves, convirtiéndose en el primer caso en diciembre en Cali, confirmó la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres.



La mujer, de 28 años, es una "víctima inocente", explicó la funcionaria, pues no tenía relación con la activación del artefacto



"Iba por la calle, cerca a su vecindario, y por un volador resultó afectada en el mentón y una mano", precisó.

Este caso se suma al de un menor de 9 años que sufrió quemaduras de segundo grado en una pierna el pasado domingo (29 de noviembre), luego de que estallaron varios totes que llevaba en un bolsillo.



Torres reiteró el llamado a la ciudadanía para que no haga uso de la pólvora.



"Personas inocentes están siendo afectadas por otras que no tienen el cuidado ni la responsabilidad de manipular este tipo de artefactos. La pólvora no es un juego", reflexionó la secretaria de Salud.



El uso de pólvora ha recibido fuertes críticas en redes sociales esta semana, luego de que se registraron los primeros casos de la temporada de fin de año y que fueran quemados estos elementos en diferentes puntos de la capital del Valle del Cauca durante la 'alborada' registrada en la noche del lunes y la madrugada del martes (1 de diciembre).

La temporada decembrina de 2019 dejó 41 personas lesionadas, según la Secretaría de Salud.