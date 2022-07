Muertes por Covid-19 aumentan en el Valle: en la última semana fallecieron 30 personas

Más de 11.000 vallecaucanos han contraído covid durante el quinto pico de esta enfermedad, el cual ya tiene un mes de haberse decretado, según lo afirmó la secretaria de Salud del departamento, María Cristina Lesmes, quien agregó que 61 personas han fallecido, en este periodo.



Los contagios no han dejado de subir desde entonces, pues en la última semana se presentaron más de 4600 casos, o sea un incremento del 51 % respecto al panorama de siete días atrás. Además, el 35 % de las muestras hechas en el departamento han resultado positivas.



Esta situación no ha sido ajena en las UCI, a donde han sido llevadas 340 personas. En la última semana, entre el 7 y 13 de julio, ingresaron un total de 151 pacientes, 114 más que los que se reportaron al inicio del quinto pico de la pandemia en el Valle.



“De esos 151 pacientes en UCI, 95 son mayores de 50 años y ninguno tenía la cuarta dosis, a pesar de que ya tienen la posibilidad de acceder a ella. Además, cuatro pacientes son niños entre los 3 y 11 años; ninguno tenía la primera dosis de la vacuna”, aseguró la Secretaria.



“Hay un crecimiento de semana a semana muy importante. Aunque no tengo preocupación por el aumento de pacientes en las UCI, no quisiera que nadie tuviera la enfermedad y más si les faltan dosis de vacunación. Yo quisiera que la gente se aplicara los biológicos a los que ya tienen derecho, porque el quinto pico está creciendo de una manera importante”, afirmó Lesmes.



Asimismo, indicó que desde enero ya no es necesario que las personas de 3 a 60 años se hagan tomar una prueba covid, dado que el Ministerio de Salud consideró que presentar síntomas respiratorios es suficiente para que se considere un caso de positivo. Por ende, ante la falta de pruebas realizadas, es posible que se presente un subregistro en los casos.



“En la medida de lo posible, se debe hacer un aislamiento para cortar las cadenas de transmisión. Lo que hace diferente a este pico de los anteriores es que los pacientes de UCI no son tantos como las veces previas, gracias a los beneficios de la vacuna. De ahí la importancia de completar las dosis”, aseveró la doctora.



Así también lo confirmó Olga Pérez, coordinadora de las Unidades de UCI del HUV, quien señaló que la mayoría de los nueve pacientes graves no estaban vacunados o apenas se habían hecho aplicar una dosis. Además, todos eran mayores de 65 años, salvo por dos pacientes, y la mayoría tenían comorbilidades.



“Llegan como cualquier otro paciente grave de enfermedad respiratoria aguda, algunos requiriendo ventilación mecánica, pero no hay una magnitud, un número tan alto como el que veíamos en las veces anteriores. De hecho, antes del pico pico no recibimos ningún paciente en casi dos meses seguidos”, señaló Pérez.



A su vez, Eduardo López, infectólogo de la Clínica Imbanaco, aseveró que el covid seguirá circulando, pese a que en estos momentos ya tiene un comportamiento endémico, o sea muy similar al de otras enfermedades, como el dengue o el zika.



“El tiempo se encargará de que se convierta en eso, se trata de una cuestión de definiciones epidemiológicas. Sin embargo, todavía genera una carga en el contagio y las UCI lo suficientemente importante para que no nos olvidemos de sus consecuencias”, indicó.



Además de insistir en la importancia de acceder a la vacuna, al igual que otros expertos, López explicó que las formas de prevenir el contagio no son nada diferentes a las que se han implementado desde el inicio de la pandemia: el correcto uso de tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento físico, “que ya por sentido común, uno determina que debe conservar los 80 centímetros con la persona con la que sostiene una conversación”.