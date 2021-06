Movilidad en Cali: estos son los bloqueos en la ciudad este lunes, 14 de junio

Álvaro José Carvajal Vidarte

Aunque se han reducido, algunos bloqueos persisten en las vías de Cali este lunes 14 de junio, a 48 días de haberse iniciado el Paro Nacional.



Las obstrucciones viales se registran principalmente en puntos del oriente de la ciudad, como Puerto Rellena, Calipso y sobre el eje vial de la Calle 70 - Autopista Suroriental.



Uno de los bloqueos que más tiempo se había mantenido, el de la glorieta de Siloé, fue levantado este domingo luego de que los manifestantes acordaran en días pasados suspenderlo. Este lunes se pondrá fin al otro punto de bloqueo en el sector, ubicado en La Nave.



"Los jóvenes, a partir del avance en los diálogos que se han realizado en el marco de la mesa con la Unión de Resistencias de Cali, URC, han decidido suspender los bloqueos para irse barrio adentro y continuar la construcción a través del diálogo", indicó James Agudelo, secretario de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.



Estos son los puntos de bloqueo que aún persisten en la ciudad, según el informe de la secretaría de Movilidad con corte a las 10:00 a.m.

Bloqueos en Cali

Oriente



Se registran obstrucciones con escombros en:



- Puente de los Mil Días.

- Diagonal 15 con Calle 70, cerrado en todos los sentidos.

- Calle 36 con Carrera 39.

- Calle 70 con Carrera 28D, Calipso.

- Calle 36 con Carrera 39, Puerto Rellena.

- Calle 70 entre carreras 6 y 7C: hay escombros sobre la calzada y circulación a un carril en el sentido norte-sur.

- Calle 70 con Carrera 4: calzada principal cerrada, sentido norte-sur.



Hay movilidad y no se presentan novedades en:



- Sector de Juanchito.



Sur



- Calle 1 con Carrera 39, bloqueado con escombros.



Hay movilidad y no se presentan novedades en:



- Calle 1 con Carrera 52, sector de Siloé.

- Cruces de la Calle 5 con Carrera 80, Calle 16 con Carrera 100 y Calle 13 con Carrera 100. En estos lugares los semáforos están fuera de servicio.



Norte



- Sameco, Menga, Paso del Comercio y la Carrera 1 con Calle 70, sin novedad.



Oeste



- Portada al Mar, sin novedad.



Centro



- Sectores de La Luna y la Loma de la Cruz, sin novedad.



Las salidas hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón están habilitadas.



El sistema de transporte masivo MÍO opera este lunes festivo de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. con 117 vehículos y 32 rutas. El MÍO Cable también funciona con normalidad, en el mismo horario.