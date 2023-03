"Monumento a la Resistencia se queda": Ospina rechaza sanción de la Personería

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, rechazó la decisión de la Personería Distrital que sancionó con una suspensión de ocho meses al director de Planeación Municipal, Ricardo José Castro, por la aprobación de la licencia del ‘Monumento a la Resistencia’.



"Se equivocan quienes sancionan por la instalación del monumento a la Resistencia, ellos hubiesen querido resolver el conflicto social desde la bayoneta y el plomo", aseguró el Mandatario, que además calificó de "absurda" la determinación de la Personería.

Se equivocan quienes sancionan por la instalación del monumento a la Resistencia , ellos hubiesen querido resolver el conflicto social desde la bayoneta y el plomo , es absurdo y además fascista , el monumento a la Resistencia se queda , es nuestra decisión no desmontarlo — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) March 1, 2023



El fallo de este ente despertó dudas sobre cuál será el futuro del monumento construido en el espacio público sin previa aprobación. No obstante, según Ospina, "el 'Monumento a la Resistencia se queda , es nuestra decisión (de la Administración) no desmontarlo".



Lea aquí: Robos de contadores y descuidos causan cada mes 2200 fugas de gas natural en el Valle



Según informó la Personería, la decisión se fundamenta en que este monumento se construyó en un lugar en el que estaba pensado que pasara una estación del MÍO. Cabe decir que para esa época, Castro se desempeñaba como subdirector de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico de la ciudad.



Así, un comunicado de la Personería asegura que el funcionario desatendió la exigencia de contar con la aprobación de Metro Cali "con respecto a la intervención del separador de la Calle 36 con Carrera 46, que ya contaba con aprobación previa para el desarrollo de las obras de la Troncal de Oriente”.



Por su parte, el Director de Planeación aseguró que se acogerá a su derecho de apelación. “Si bien la licencia de este monumento se emite posterior a su construcción se dio dentro del marco legal, y luego con un trabajo técnico arduo se determinó la estabilidad de este y todos los actos legislativos para un acto administrativo por el cual hoy me sancionan”, respondió Castro.