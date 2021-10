El misterio detrás del 'árbol de billetes' que apareció en el sur de Cali este viernes se resolvió este mismo día.



El particular hecho se presentó frente al colegio San Antonio María Claret, sector de Pance, donde la ciudadanía que transitaba la zona no dudó en hacer una parada en su ruta para recoger el dinero.



Detrás del 'arbol millonario' estaría el influenciador Kevin Esteban Rivera Bermúdez, más conocido como 'Negro está claro'.

Lea también: ¡Flow clásico! Juanfer Quintero, Element Black y Rayo & Toby se unen en nueva versión de 'El Guille'



El creador de contenidos compartió un video de más de 10 minutos en el que registró la jornada.



"Ahí tenemos el 'árbol del dinero'. Aquí arrima mucha señora que viene del oriente de Cali. Ellas vienen y el MÍO o la 'Recreativos' (buseta de transporte público) las deja aquí. Ellas son las señoras que trabajan en las casas de familia, que trabajan duro y son cabezas de hogar. Trabajan durísimo para llevar su comida allá al 'Distrito', a la gente que le toca duro", dijo Rivera Bermúdez.



El 'influencer' indicó que su idea era premiar a todas estas personas, por lo que al lado del árbol dejó un letrero invitando a que quienes desearan tomar billetes, lo hicieran, pero que no olvidaran compartir: "Toma lo necesario y deja para los demás. Cuida el árbol. Si no necesitas, no tomes".



Segunda vez que pasa



Cabe recordar que un hecho similar ocurrió en Cali en 2018. En esa ocasión, el 'árbol millonario' fue parte de una estrategia publicitaria que fue implementada en varias zonas de la ciudad.



Se trató de una campaña de la marca Bogotá Beer Company, con la que buscaba que emprendedores pudieran ganar dos franquicias de esa firma.



"El dinero no nace de los árboles, sino de los buenos negocios" es el slogan de la estrategia que BBC utilizó para demostrar que "el dinero fácil se acaba y no perdura".