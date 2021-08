MÍO amplía rutas hacia el sur por alternancia en universidades

A partir del 23 de agosto, el sistema de transporte masivo MÍO ampliará el recorrido de rutas para que sus vehículos lleguen nuevamente hasta la Estación Universidades del sur, reactivando así viajes suspendidos debido a las afectaciones ocurridas durante las manifestaciones del pasado paro nacional.



Entre ellas destacan las troncales T31 y E21 que actualmente atraviesan la ciudad desde el Norte y el Nororiente hasta Capri, punto que a partir de la fecha expuesta dejará de ser la última parada de estas rutas, según informó Metro Cali.

​

De acuerdo con Víctor León Gómez Estupiñán, jefe de Servicio al Cliente de Metro Cali, este conjunto de ajustes representarán un avance en la recuperación del sistema operacional.



“El servicio está operando con 69 de las 71 rutas que tenía. Si bien el 23 de agosto se reactivarán las que hacían falta, tenemos que recuperar la zona de Meléndez que por el tema de orden público no ha sido posible. Con eso el sistema quedaría como antes”, afirma.

Así, la T31 y E21 llegarán directamente desde Capri a Universidades, mientras que en sentido contrario atenderán las paradas laterales en Meléndez y Buitrera. Además, se habilitará una nueva ruta temporal E21C para reforzar a las anteriores en horas pico (5:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.).



Por otra parte, la ruta C01 que hasta el momento era la única con dirección final a Universidades por el corredor de la Calle Quinta, seguirá abasteciendo las paradas que se han ubicado cerca a Meléndez, Buitrera y Univalle hacia el sur.



Otra ruta que extendió su recorrido desde el 17 de agosto es la T57A, que alimenta a los usuarios de Oriente por Villanueva y Calipso hasta Nuevo Latir. También retomarán actividad las rutas A37B, A12C, y A81 el día 23 de agosto.



“Las rutas se han venido reajustando a medida que se ha reactivado la demanda de usuarios y cuando las condiciones de seguridad lo permiten. Es importante resaltar que la infraestructura está recuperada en un 60%, pero falta mucho todavía”, indica Gómez.



Se espera que a la par de estos cambios la plataforma alta de la estación Universidades quede recuperada en su totalidad, cuya entrada norte entre la Calle 16 con Carrera 100 sufrió mayor afectación.



Esta es una modificación que mejorará la conexión de la población entre norte y sur, especialmente la de la comunidad estudiantil que necesite el transporte público para arribar a los campus que conectan con Universidades, en el marco de un nuevo semestre en el que la presencialidad aumenta paulatinamente.

Consejos para transportarse de forma adecuada

Evitar planear viaje en otras plataformas



Debido a la constante reactivación de rutas, es posible que aplicaciones como Moovit o Google Maps muestren trayectos que ya no estén funcionando o no revelen los que se han restablecido. De ahí que la opción correcta para averiguar los viajes que requiera hacer sea la MÍO App.



Así lo manifiesta Víctor León Gómez, jefe de Servicio al Cliente del MÍO: “La MÍO App es la mejor plataforma para obtener información de un viaje por sus rutas en tiempo real. Plataformas como Google y Moovit tienen unos protocolos de información bastante robustos, por lo que cuando hay una inestabilidad como la que se presentó después del paro, con cambios todas las semanas, empiezan a presentar conflictos. Hasta que no tengamos el sistema estabilizado se van a seguir presentando estos problemas”, dice.



Prestar atención a nuevas modificaciones

​

Para Laura Corrales, estudiante de Comunicación Social y Periodismo, a pesar de que se trate de la recuperación de los mismos servicios que habían antes del paro, es conveniente revisar bien la página del MÍO y los comunicados de Metrocali.



“Mucha gente se confía, pero resulta que están actualizando constantemente nuevos cambios en las rutas. Hay que informarse bien para no quedar perdidos y por supuesto, tener en cuenta el horario de servicio”, explica la universitaria. Se puede consultar en los canales de la página www.mio.com.co o en las redes sociales de Metro Cali.



Intentar irse acompañado

​

Con los esfuerzos puestos en la reparación de infraestructura y la expansión de recorridos, la inseguridad es un factor por el que los caleños deben seguir con la guardia alta en el MÍO.



Laura Andrade, del programa de Ingeniería Ambiental, asegura que encontrar conocidos que compartan destinos en común es una buena opción para enfrentar esta situación, sobre todo, si el regreso es en horas de la noche. “Por la condición en que quedaron algunas estaciones puede ser que estén más solas de lo normal, lo cual es propicio para que algunos aprovechen para robar y acosar. Recomendaría ir siempre con alguien si van para el mismo sitio”, señala.



Salir con tiempo para evitar aglomeraciones

​

Las precauciones ante el contagio de covid-19 siguen presentes y es responsabilidad de cada pasajero cumplirlas apropiadamente. Transportarse con tiempo podría permitirle esperar y abordar buses con menor cantidad de personas. “Hay que irse con anticipación. Cada vez hay mayor flujo de personas, congestión y tardanza”, comenta David Alejandro Gómez, estudiante de Diseño Gráfico.