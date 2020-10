Erika Mantilla

Minga indígena no podrá ingresar a Univalle, el campus permanece cerrado por bioseguridad

El rector de la Universidad del Valle advierte que en las aglomeraciones, como la que implica la minga indígena, hay alto riesgo de contagio de covid-19 y aún no están permitidas en el país.

La minga indígena no podrá ingresar a la Universidad del Valle el próximo domingo, como había anunciado este jueves la Alcaldía de Cali. El campus permanece cerrado, incluso para la comunidad académica, para evitar que se incumplan las medidas de bioseguridad establecidas por la pandemia del covid-19.



El rector Édgar Varela se pronunció al respecto y reveló que las directivas desconocían la determinación.



"La universidad no puede saltarse las normas de bioseguridad decretadas por el Gobierno Nacional y albergar una cantidad masiva de personas. Las aglomeraciones aún están prohibidas", señaló el académico.



Detalló que el Consejo Superior de Univalle, liderado por la gobernadora Clara Luz Roldán, no ha autorizado ni autorizará el acceso de estas comunidades que llegan a la ciudad el 12 de octubre, para evitar concentraciones masivas en las instalaciones.



Lea además: Anuncian medidas en Cali por paso de la minga indígena el próximo domingo

Varela aseguró que la determinación de la Administración Municipal no fue concertada con las directivas, que se enteraron a través de los medios de comunicación, y hace un llamado para que se disponga de otro espacio para la minga.



También espera que tanto las comunidades indígenas, como la ciudadanía, respalden la decisión de la institución que busca garantizar el cumplimiento del protocolo establecido por el Ministerio de Salud para el aislamiento selectivo por el coronavirus.



Advierte que las aglomeraciones en esta fase implican un alto riesgo de contagio de covid-19.



La minga indígena se desplazará en una caravana que desde Popayán hasta la capital del Valle, este sábado, con el propósito de reunirse con el presidente Iván Duque para revisar el cumplimiento de lo pactado con el Gobierno Nacional en el 2019.



Si el mandatario no viaja a Cali, planean movilizarse hasta Bogotá en los próximos días.