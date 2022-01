"No pretendía culpar a nadie": Yusti tras polémicas declaraciones sobre Ospina y ELN

El asesor de Seguridad de la Gobernación del Valle, Miguel Yusti, declaró que sus comentarios sobre la gestión posterior al atentado del ELN en Cali no pretendían señalar a nadie, si no realizar un llamado de atención sobre el riesgo que, según él, corre la ciudad.



"El llamado que yo he hecho no necesariamente pretende culpar a nadie, sino sencillamente llamar la atención sobre ese problema que sucedió en Puerto Rellena y se puede replicarse en distintos sectores de la ciudad", declaró en dialogo con El País.



Yusti generó polémica luego de dar su opinión sobre la gestión de la administración municipal, para la cabina de Blu radio.



"Jorge Iván lo que está haciendo es aprovechándose políticamente y entregándole la ciudad a la dinámica mediante la cual el brazo político de las milicias del ELN, a través de la primera línea, va a tener espacio político", aseguró el funcionario para la cadena radial.



Frente a estas declaraciones, sostuvo para El País que: "después de lo que aconteció en Puerto Rellena, Cali está en un gran peligro de que estas acciones se repitan, así como en el paro se repitieron los bloqueos".

Acciones contundentes

Yusti aseguró que la Policía y el Ejército están tomando acciones contundentes para prevenir nuevos atentados, protegiendo no solamente Puerto Rellena, sino también sectores como Paso del Comercio y Sameco.



El funcionario comentó que apoya este tipo de vigilancia porque: "lo que hay que tener claro es que lo que sucedió en Puerto Rellena no es un acto aislado sino un acto que puede tener continuidad con toda la plataforma que se llevó a cabo en los bloqueos".



Por esto, agregó que la administración debería "acompañar el plan de los comandantes de fuerza tanto del Ejército como de la Policía, para que de esa manera la ciudad no se vaya a convertir en un modelo de guerra urbana".

Medidas legales

El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Soler, declaró que la administración municipal piensa tomar medidas legales por injuria y calumnia, debido a los comentarios realizados por Miguel Yusti.



"Vamos a ir donde los jueces de la República, porque si yo digo que una persona está hurtando, es drogadicta, cualquier cosa que yo vaya a decir debe tener su corte y sustento en una sentencia de un juez", anunció el funcionario.



Y agregó: "las personas no pueden ir por el mundo, bajo ningún entendido, haciendo injurias y calumnias, porque estos son delitos en el código penal y violan el principio de dignidad humana y el derecho al buen nombre, al que todas las personas tenemos derecho".



El secretario finalizó comentando la gravedad de la situación para el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.



"La gente busca culpables y al hacer este señalamiento lo que está buscando es que el odio se canalice hacia el alcalde y le está colocando una lápida en el cuello, esto genera un tema muy delicado en la seguridad de él, lo cual va a tener que corregir, enmendar o aclarar, porque si no va a tener que responder por injuria y calumnia".