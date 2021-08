Migrantes haitianos y brasileros ya llegan a Cali en plan de cruzar el país

Confrontaciones entre migrantes haitianos, venezolanos y brasileros por la ocupación de buses se registraron este domingo en la Terminal de Transporte de Cali, informó Carlos Soler, secretario de Seguridad de la ciudad.



Según manifestó Soler, en los últimos días Cali se ha convertido en un corredor para los extranjeros que han entrado a Colombia desde Ecuador, por lo cual este domingo en la Terminal había más de 100 ciudadanos haitianos.



"Se presentaron unos disturbios por la ocupación de unos buses y tuvo que intervenir la Fuerza Pública. Son migrantes que se quedan unos días en la ciudad para continuar su ruta, que vienen de Ecuador y van a continuar hacia Necoclí. Llegaron 150 el domingo y hay 250 más en tránsito", manifestó.



Dijo además que junto a la Policía, Migración Colombia, el Ministerio del Interior y la Cancillería solicitaron al gobierno nacional intervenir porque, debido a las condiciones de la ciudad, no se pueden recibir más migrantes.



"Nos preocupa porque se quedan varios días en la ciudad para continuar su ruta. Pero hay que entender que Cali es la principal receptora del suroccidente de colombianos victimas de la violencia, por esto es delicado recargar mas las ciudad", aseveró.

Estamos trabajando con @PoliciaCali y elevamos una solicitud al Gob. Nacional @MigracionCol @MinInterior @CancilleriaCol para alertar sobre este movimiento. Hay información de 5 mil migrantes más movilizándose desde Ecuador. Una solución que debe construirse entre paises hermanos pic.twitter.com/mNSqTGSXYh — Carlos Soler Parra (@CarlosJSolerP) August 9, 2021



Sobre la presencia de los migrantes haitianos en la ciudad, el gerente de la Terminal de Transporte, Ivanov Russi, explicó que diariamente más de 1000 extranjeros requieren el servicio de transporte que, debido a directrices de Migración Colombia, no se les puede brindar.



"Se viene incrementando el flujo de estos migrantes; estamos viendo que entre 1000 y 1500 personas al día están pasando por la ciudad y a esto se suma la dificultad de que el transporte intermunicipal no puede movilizar este tipo de personas por una directriz de Migración", comentó.



Agregó que en la capital del Valle se está presentando una situación compleja porque los migrantes están recurriendo al transporte ilegal para continuar su destino a otras regiones del país.



"No le estamos brindando servicio a estas personas y las estamos poniendo en bandeja de plata a las redes de trata de blancas, a los piratas y a los coyotes con todas las dificultades sociales que esto genera", expresó.



De acuerdo con lo indicado por Rossi, se requiere que las autoridades permitan el tránsito de los migrantes haitianos porque de lo contrario su presencia en la ciudad se prolongaría.



"En este momento deben haber unas 300 personas haitianas, pero se estima que en 24 horas se movilizan al rededor de 1000", precisó.