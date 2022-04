Clara Jazmín Beltrán nunca llama a su hijo al celular. Más bien, espera a que sea él quien se ponga en contacto, porque desde hace ocho meses se encuentra trabajando como conductor del MÍO (Sistema Integrado de Transporte de Cali) y cualquier desconcentración podría resultar fatal.



“Yo espero a que él me llame antes de iniciar su turno, al mediodía o ya en la noche, porque sé que está manejando y pienso en no ocasionarle un accidente”, cuenta Clara Jazmín desde la Clínica Valle Salud (norte de la ciudad), donde se encuentra internado su hijo, Jorge Eduardo Muñoz, conductor del alimentador que se estrelló el lunes en la madrugada contra el auto en el que iba al exfutbolista Freddy Rincón, quien se encuentra en un complicado estado de salud.



“Llevaba más o menos unos tres o cuatro días sin hablar con él”, afirma la madre de Muñoz, quien justamente, de manera telefónica, se enteró del accidente de su hijo.



“Como madre es algo muy doloroso que te llamen a decir eso, pero Jorge es una persona muy fuerte, y por más grave que hubiera sido el accidente, yo sabía que él no se había matado”, cuenta.

Un sueño frustrado



Jorge Eduardo, de 28 años, concedió días atrás una entrevista a la radio Tropicana, en la que aseguró que una de sus piernas se vio afectada por el choque, por lo que tendrá que someterse a una cirugía. Este hecho cortaría su sueño de vincularse a la Policía.



“Obviamente esta es una situación de la cual él no va a salir fortalecido porque en la Policía no van a querer a una persona operada”, relata Clara. “Ya no se puede hacer nada porque allá no lo van a recibir, porque quienes entran deben ser personas sin cirugías de ninguna índole”.



De acuerdo con ella, Muñoz tiene una fractura en la tibia y en los ligamentos, por lo que pronto le tendrán que hacer una intervención. “Tiene la pierna muy inflamada”, contó.



En cuanto al estado de ánimo de su hijo tras el mediático accidente, Clara Jazmín comentó: “Anímicamente se encuentra bien. Él sale todos los días a cumplir con su labor y lógicamente no está presto a que algo así pueda suceder, pero él está muy tranquilo, no se siente culpable de lo que pasó, porque como se ve en el video que circuló por redes mi hijo no es el culpable de lo que sucedió”.

¿Quién es Jorge Eduardo Muñoz?

Según el testimonio de Clara Beltrán, su hijo es una persona que siempre ha conseguido sus objetivos, y que en este momento de su vida se dedica a cuidar con amor a su esposa y a su hija de seis años.



Antes de trabajar como conductor del MÍO prestó servicio militar y trabajó en una empresa de seguridad. “Pero llegó un momento en el que se cansó y luego se motivó a llevar la hoja de vida para ser conductor, porque siempre le ha gustado manejar”, relató.



“Jorge es una persona muy responsable con su hija y su esposa, es un muchacho muy echado para adelante”, continuó.



Finalmente, Clara le envió un mensaje a la familia de Rincón, quien se bate entre la vida y la muerte.



“Deseo que nuestro creador les brinde mucha salud porque requieren de eso. Espero que puedan salir de esta situación y continuar con su vida normal”.



Finalmente, refiriéndose a su hijo, ese al cual no se le despega, sostuvo: “Espero que Dios me le dé las fuerzas para seguir adelante con su familia y sus proyectos”.