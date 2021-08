Hasta la mañana de este domingo un total de 30.386 jóvenes entre los 20 y 24 años se hicieron aplicar la primera dosis de la vacuna anti-covid en Cali luego de que se le diera ‘luz verde’ a esta población a partir del sábado. Estas cifras fueron destacadas por la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, quien señaló que la meta es inmunizar a más de 150 mil jóvenes.



“En Cali hay 182.342 jóvenes de 20 a 24 años, pero el 13 % de ellos ya completó el esquema de vacunación contra el covid-19 por ser trabajadores de la salud o contar con comorbilidades que los hacían vulnerables. Es por eso que debemos vacunar 152.024 jóvenes más, el 87 % de la población en ese rango de edad”, contó la funcionaria.



Torres agregó que tan pronto el Gobierno Nacional habilite la vacunación a mayores de 18 años se podrán implementar jornadas en las universidades para permitir el regreso presencial de las misma, proceso que implicaría que cada Empresa Social del Estado (ESE) apadrine una institución y que grupos de estudiantes ayuden en temas logísticos, administrativos e incentivar la importancia de la vacuna.

Lea además: Colombia recibió primer lote por compra bilateral de la vacuna anticovid de Moderna



Otro de los propósitos más inmediatos de la Secretaría es aumentar el ritmo de vacunación de los adultos mayores al ser los más vulnerables ante el coronavirus.



“Estamos enfocados en cumplir con las coberturas en las poblaciones de alto riesgo, ahora tenemos una cobertura del 76 % en las personas entre 50 a 70 años, así que estamos priorizándolos, pues tienen más riesgo de derivar a UCI o fallecer por estar infectados”, explicó la funcionaria.



Esto último es clave, pues hay que recordar que a mediados de julio el 50 % de las personas entre los 16 y 59 años que estaban en UCI tenían posibilidad de vacunarse antes en Cali, dado que ya estaban priorizados tanto por edad como por comorbilidades.



Hasta la fecha un total de 1.666.282 residentes de Cali les han suministrado la vacuna, de los cuales 1.048.974 solo tiene primera dosis y 693.210 ya cuenta con el esquema completo.



“La respuesta ha sido muy positiva, creo que están entendiendo un poco más de que se deben proteger y que la apertura económica, social y cultural depende de la protección que tengamos”, afirmó la funcionaria.



Entretanto, jóvenes como Juan Daniel Gutiérrez, de 22 años, exhortaron a su grupo poblacional a inocularse: “Dado que mi mamá trabaja en el HUV y los familiares de los trabajadores pueden acceder a la vacuna allí mismo, me aplicaron la primera dosis de Moderna. Hay que sumarnos a este proceso no solo para retornar a la normalidad, sino también porque la Organización Mundial de la Salud aseguró que en los próximos meses la variante Delta pasará a ser la dominante y debemos tener un salvavidas”.



A esto se suma que de los más de 269 mil contagiados que se han presentado en Cali desde que inició la pandemia (y por ende, quienes mayor transfieren el virus), los jóvenes entre 20 y 29 años han sido los segundos más afectados, con cerca de 56 mil reportes, solo superados por los adultos entre 30 y 39 años, quien han tenido alrededor de 59 mil infectados.



Por otro lado, la Secretaria de Salud recordó que si bien estos momentos la capital vallecaucana cuenta con biológicos de Moderna, Pfizer y AstraZeneca, no hay disponibilidad de primeras y segundas dosis de Sinovac, por lo que están a la espera de qué les informa el Ministerio de Salud.



Al respecto, este despacho del Gobierno Nacional informó esta semana que ya adelanta reuniones con las cabezas directivas de la casa farmacéutica china para producir estas vacunas en el territorio nacional mediante tres estrategias: envasar los biológicos producidos en el exterior, que al país se le transfiera la tecnología necesaria para adelantar este proceso y posteriormente lograr el desarrollo de las dosis a nivel local.



De hecho, la Alcaldía de Cali también ha afirmado que está dispuesta a comprar vacunas directamente a las farmacéuticas, tal como lo hicieron las empresas privadas entre abril y junio. Esto con el fin de alcanzar la inmunidad de rebaño antes de finalizar este año, sobre todo si los estándares ya no exigen que sea del 70 % sino del 90 %, según informó hace poco el Ministerio de Salud.

Vacunarse en horario laboral

Mediante la Resolución 777 de 2021, el Ministerio de Salud anunció que los trabajadores pueden hacerse vacunar contra el covid en horario laboral.



”La expedición de estas normativas establece la obligatoriedad del empleador de impulsar la vacunación de sus trabajadores, garantizando así la asistencia a los puestos de vacunación anti-covid”, explicó Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención de la cartera de Salud.