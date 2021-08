Ante el llamado de la Secretaría de Salud Municipal por la poca disponibilidad de vacunas contra el covid, este miércoles la ciudad cuenta con un poco más de 120.674 dosis de Pfizer y AstraZeneca para ser aplicadas a los ciudadanos que están priorizados para recibir el biológico.



Con estas dosis que fueron entregadas al Municipio desde la Secretaría de Salud Departamental, se aplicarán para primeras y segundas dosis (solo Pfizer). Estas vacunas “serán distribuidas a las IPS para que mañana (hoy) tengamos biológico suficiente y disponible teniendo en cuenta que se abrió la etapa de 20 a 24 años”, dijo la titular de Salud, Miyerlandi Torres.



Cabe recordar que las autoridades sanitarias habían manifestado inquietud por el desabastecimiento de vacunas que tuvo la ciudad en días pasados, lo cual influyó en la disminución en el ritmo de aplicación, y por lo cual también algunos megacentros y puntos de inoculación estuvieron por fuera de servicio, pues las pocas dosis se concentraron solo en unos sitios específicos.

Hasta este martes, en Cali se tenían disponibles para primeras dosis alrededor de 6000 vacunas de Pfizer y AstraZeneca, y para segundas dosis también se tenían pocos biológicos. Las de Sinovac, desde hace dos semanas están agotadas.



Es por esto que la titular de Salud de Cali pidió la entrega de las vacunas “con la mayor celeridad posible para poder responder a la ciudadanía y con las diferentes estrategias que tenemos, que es volver a estar en las universidades, estaciones de policía, horarios nocturnos que no hemos podido desarrollar por falta de vacunas”.



Incluso, por el desabastecimiento de biológicos, la titular de Salud precisó que se tuvieron que distribuir las vacunas en sitios específicos “para que las personas tengan más posibilidad de llegar y encontrar vacuna”. De hecho, ayer solo estuvieron en funcionamiento ocho megacentros en la ciudad.



De igual forma, Torres contó que ante la inexistencia de biológicos el ritmo de vacunación disminuyó. “Tenemos un promedio de personas vacunadas que puede oscilar, si estamos en nueva etapa, alrededor de 20 -25 mil personas diarias, el fin de semana ese no fue el rendimiento en tres días, fue casi la mitad”, sostuvo.



Precisamente, desde el pasado sábado, día en el que se dio inicio a la vacunación en esta población joven, alrededor de 34.600 personas de 20 a 24 años acudieron por su dosis, “es un buen resultado, sin embargo, debemos de seguir fortaleciendo el proceso de vacunación y no tener disminución de la disponibilidad de biológico lo que nos retarda en nuestras metas y cobertura”.



Ante la preocupación de autoridades y ciudadanos por la poca disponibilidad de vacunas, la Secretaria Departamental de Salud, María Cristina Lesmes, confirmó que el departamento recibió 249.970 dosis de vacunas para avanzar en la inmunización.



Estas están destinadas para primera y segunda dosis. De Pfizer se tiene 43.524 vacunas destinadas a primera dosis en población gestante y mayores de 12 a 17 con comorbilidades; también de Pfizer, para segunda dosis, se tiene 98.046 y AstraZeneca para primera dosis 108.400. Estas vacunas fueron distribuidas este martes en diferentes municipios.



Con este panorama, los expertos recalcan la importancia de tener disponibilidad de biológicos de forma permanente y más ahora cuando se está permitiendo una reactivación nocturna. En este sentido, la epidemióloga Ángela Merchán afirma que “en la medida que queremos volver a cierta normalidad, vida nocturna, académica, volver a socializar se debe avanzar en la vacunación”.



Por su parte, el estadístico y epidemiólogo Rodolfo Herrera, advierte que ante la escasez de vacunas se podrá afectar la meta de lograr el 70 % de la población inmunizada con las proyecciones que se tienen.



“Alcanzar la meta depende de varios factores, uno de lo más importantes es la disponibilidad de biológicos, con una disminución en la consecución de vacunas el efecto es mayúsculo, los efectos de morbilidad y mortalidad por no alcanzar al menos el 70 % de la vacunación en los caleños entre noviembre y diciembre (...) ojalá no se disminuya, el 70 % nos va a salvar muchas vidas”, señaló Herrera.



Asimismo, indicó: “la idea es, por el contrario, aumentar el ritmo de vacunación con la incursión en el escenario de contagios de la variante Delta, la cual tiene el poder que una persona con la enfermedad llega a contagiar hasta 9 personas más”, agregó el especialista, quien también mencionó que aún teniendo buena logística, recurso humano, sino se tiene las vacunas el proceso no puede avanzar.

Sobre la llegada de dosis Sinovac

Ante el déficit de vacunas chinas, el Ministerio de Salud aún no se ha pronunciado sobre la llegada de estos biológicos, no obstante la secretaria de Salud departamental, María Cristina Lesmes, comentó que se prevé que la próxima semana lleguen más dosis de Sinovac al país para su posterior distribución en los departamentos, incluido el Valle del Cauca.



Al respecto, la titular de cartera Municipal, Miyerlandi Torres, anotó: “seguimos trabajando con lo que nos ha dispuesto Minsalud y con los lineamientos que se tuvieron en un inicio cuando también se tuvieron rezagos en la entrega de esta vacuna, donde nos anunciaba que podíamos esperar hasta 56 días para la segunda dosis”.



En este sentido, la epidemióloga Ángela Merchán, considera importante que el Gobierno gestione pronto la consecución de estos biológicos y “priorizar, si realmente hay poca disponibilidad o los recursos no van llegar pronto, solo segundas dosis para completar los esquemas y planear si se puede o no continuar aplicando este biológicos a primera dosis (...) la posibilidad de combinar vacunas aún no es viable porque todavía están en estudios”, aclaró la profesional.

Nuevo sistema: ‘Fastpass’

Desde la Secretaría de Salud se está implementando el sistema ‘fastpass’, el cual tiene el propósito de disminuir las filas y las aglomeraciones en los puntos de vacunación. Con este sistema, la persona no llega al sitio a llenar el consentimiento informado, sino que solo va a vacunarse.



“Las personas llegan a los puestos de vacunación con un ‘fastpass’, que es el consentimiento informado, diligenciado, con ello vamos a disminuir la congestión en las filas y vamos a poder tener dentro de la plataforma de covimetro la realidad de cuáles son las personas que se están vacunado y están accediendo a los puntos”, dijo Miyerlandi Torres.



El plan piloto con ‘fastpass’ se está llevando a cabo actualmente en la Plazoleta Jairo Varela.

En cifras