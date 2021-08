Un total de 11.223 niños, niñas y adolescentes de 12 a 14 años ya han recibido su primera dosis de la vacuna contra el covid en la ciudad de Cali. Entre ellos, 7568 menores han sido beneficiados desde semanas antes por tener comorbilidades que los hace vulnerables durante la pandemia, mientras 3655 recibieron la primera dosis entre el viernes y sábado luego de que el Ministerio de Salud habilitara esta etapa sin restricciones.



Cabe recordar que en ese rango de edad hay un total de 96.873 personas en la capital vallecaucana; por lo tanto, haría falta inmunizar a 85.650 niños, según indicadores de la Secretaría de Salud con corte a la jornada del sábado.

El despacho destacó que personas de la tercera edad han tenido un avance importante a la hora de inmunizarse, dado que el 98 % de los mayores de 80 años ya tienen primera dosis y 83 %, el esquema completo. También se ha resaltado la adherencia de los jóvenes de 20 a 24 años a pocas semanas de la apertura de su grupo poblacional, con un 38 % de ellos que ya tienen la primera dosis.



En resumen, hasta ayer un total de 1.160.076 ciudadanos o residentes de Cali han recibido la primera dosis de la vacuna anticovid, mientras que 704.319 ya cuentan con el esquema completo.



Sin embargo, pese a estos avances en la vacunación, sobre todo de la población infantil en la ciudad, los caleños mayores de 18 años han encontrado dificultades para inmunizarse, dada la escasez de biológicos.



“Infortunadamente, se han agotado las primeras dosis (de AstraZeneca y Moderna) o hay muy poca existencia para mayores de 18 años. Ahora solo contamos con dosis de Pfizer para la población de 12 a 17 años; por este motivo, no tendremos mucha disponibilidad en los megacentros y estamos trabajando hasta agotar existencias”, advirtió la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres.



A esto se suma que la ciudad no cuenta segundas dosis tanto de Moderna como de Sinovac, por lo que se está a la espera de la respuesta del Ministerio de Salud sobre la llegada de nuevas dosis.



La funcionaria agregó que esto ha implicado que muchos de los puntos nocturnos que operan durante el fin de semana no pudieron hacer presencia por la misma escasez de biológico. Hasta la mañana de ayer, la capital vallecaucana apenas contaba con 20.000 dosis.



Cali no es el único territorio del país en atravesar este problema; de hecho, la Alcaldía de Medellín elevó una alerta por falta de vacunas, por lo que 78 puntos en donde las suministran no han podido funcionar.



En medio de este panorama, el Ministerio de Salud ha decidido ampliar a tres meses el tiempo que una persona debe esperar para recibir la segunda dosis de los antídotos de Moderna y Pfizer. En el caso de la primera, esto aplica para menores de 50 años, puesto que “hay alguna evidencia que las personas que reciben las vacunas con mayor tiempo de diferencia entre dosis logran mejor protección”. Pero para los mayores de 50 años o que tengan comorbilidades, podrán recibir su segunda dosis a los 28 días.



Y respecto a Pfizer, solo los mayores de 80 años o pacientes con enfermedades de base pueden recibir la segunda dosis a los 21 días, mientras que el resto de la población —entre ellos menores de edad y gestantes— deberán esperar 84 días.



En cuanto a la escasez como tal, el anuncio más reciente del Ministerio —del pasado miércoles— reveló que estaban gestionando la llegada de dos millones de biológicos para septiembre mediante el mecanismo multilateral Covax. A esto se suma que la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, le prestará a la Nación 200.000 antídotos de Sinovac.



Vacunar a los niños los previene de tener secuelas fatales del covid

Para Eduardo López, infectólogo pediatra y epidemiólogo de la Clínica Valle del Lili, es clave vacunar a los niños y adolescentes, dado que pueden ser tanto transmisores importantes de la enfermedad, como desarrollar condiciones graves del covid, a pesar de que la mayoría presentan afectaciones leves en su salud.



“Esto no impide que haya casos con hospitalización y requerimiento de cuidados intensivos, así como otros desenlaces aun peores. Es decir, pueden desarrollar enfermedades respiratorias graves, como neumonía, o incluso daños en el sistema nervioso”, explicó el especialista.



Este agregó que si bien son los menores con comorbilidades los más expuestos a dichas situaciones, todavía no hay un método que determine cuál es la probabilidad de que los sanos desarrollen fuertes secuelas.

Por otro lado, el infectólogo pediatra señaló que pese a que al inicio de la pandemia los menores de edad ocupaban el lugar más bajo en la cadena de transmisión, en estos momentos pueden infectar tanto como un adulto, dado el proceso de reactivación.



“La vacuna de Pfizer, que es la se suministra a niños y adolescentes, cuenta con estudios clínicos muy rigurosos que han demostrado que es un biológico altamente seguro y efectivo para esas edades. La invitación a los padres de familia es a creer en la ciencia y que ya millones de adolescentes se han vacunado en todo el mundo, por lo que ya están seguros”, aseveró.