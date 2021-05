Jhon Edward Montenegro Jimenez

Marchas en Cali del 19 de mayo no tendrán presencia del Esmad, conozca los recorridos

El Comité Nacional de Paro convocó para este miércoles una nueva jornada de protestas y movilizaciones en el marco del paro nacional. En Cali, las autoridades esperan más de 12 puntos de concentración y al menos dos marchas masivas.



Esta jornada, dice el Comité, es para "reclamar por garantías para la protesta, vida, paz y democracia, por la desmilitarización, contra la reforma 1174 (reforma laboral) y contra el proyecto de ley 010 (reforma a la salud)".



El alcalde Jorge Iván Ospina confirmó que agentes del Esmad no estarán presentes en la marchas y que, en cambio, asistirán los 'cascos azules' para realizar labores de "mediación".



Por su parte, el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Alberto Rojas, dijo tener conocimiento de dos movilizaciones "con rutas claramente identificadas".



Y aunque el funcionario no precisó el recorrido de estas marchas, se conocieron imágenes sobre las convocatorias que circulan en redes sociales.



De acuerdo a la información de las imágenes, aproximadamente a las 9:00 a.m, manifestantes se darán cita en la Autopista Simón Bolívar con carrera 29 (Calipso) para hacer un recorrido hasta Paso del Comercio, norte de Cali. Asimismo, hacia las 2:00 p.m otra marcha iniciará en Unidad Deportiva, sur de la ciudad, y concluirá en la Loma de la Cruz.



También circula una pieza gráfica que convoca a una marcha para las 2:00 p.m. desde Sameco hasta el Centro Administrativo Municipal (CAM).



Las autoridades monitorearán la jornada de protestas desde un puesto de mando unificado.



"Aspiramos a que todos comprendan que no debe existir violencia y que una movilización en paz es lo que demanda el pueblo de Cali", mencionó Ospina.



Desde el pasado 28 de abril se vienen adelantando protestas a nivel nacional, siendo Cali el epicentro de las mismas.