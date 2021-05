Marcha del silencio: así fue la multitudinaria movilización pacífica en Cali

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Centenares de personas se congregaron pacíficamente en el Bulevar del Río en la mañana de martes para participar de la marcha del silencio.



Portando banderas de Cali y Colombia, los caleños se congregaron en esta zona céntrica de la ciudad para rechazar la violencia, el vandalismo y los bloqueos viales registrados en el marco del paro nacional.



La movilización se llevó a cabo de manera pacífica hasta la plazoleta Jairo Varela, frente al Centro Administrativo Municipal, CAM.



En esta marcha del silencio participaron jóvenes, empresarios, artistas, representantes de diversos gremios y ciudadanos en general.



Lea también: Plantón de trabajadores del MÍO frente al CAM, centro de Cali, este martes

"Cali somos todos, no más bloqueos, necesitamos progreso. Exigimos derecho al trabajo, a la movilidad. No podemos salir de la casa ni de la ciudad", dijo uno de los asistentes a la manifestación en diálogo con El País



Otros ciudadanos reconocieron que, tras casi un mes de protestas, es necesario reactivar la economía.



"Las exigencias del paro son justificables, pero no podemos permitir que el vandalismo acabe con nuestra ciudad", expuso una manifestante.



Los participantes de la marcha del silencio instaron a protestar sin vulnerar los derechos de otras personas. "Estoy marchando porque respeto los derechos de todos, pero que también respeten los míos. Tengo derecho a trabajar, a la salud y a salir de la ciudad", aseguraron.

Vea las imágenes que dejó la movilización

Este es el panorama #AEstaHora en la 'Marcha del silencio' que se lleva a cabo esta mañana en #Cali,donde la comunidad pide fin a los bloqueos que se presentan en las diferentes vías de la ciudad.Esta marcha se dirige hacia la Plazoleta Jairo Varela.



Video: Bernardo Peña/El País pic.twitter.com/nArPCwPCIu — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) May 25, 2021

Centenares de personas en la 'Marcha del Silencio', la cual salió del Bulevar del Río y llegará a la Plazoleta Jairo Varela. En esta movilización pacífica participan jóvenes, empresarios, artistas, representantes de diversos gremios y ciudadanos de #Cali. #CaliSomosTodos pic.twitter.com/DNAi1b4oqf — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) May 25, 2021

#AEstaHora se congregan gran cantidad de caleños en el Bulevar del Río para participar en la La ‘Marcha del Silencio’, la cual dará inicio a las 10:00 a.m. #CaliCo. #CaliNosNecesita #CaliSomosTodos



Foto :José Luis Guzmán /El País pic.twitter.com/w8kMvcV9Jn — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) May 25, 2021