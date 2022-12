Madres cabeza de familia y jóvenes, las manos que le dan vida al alumbrado navideño de Cali

A toda marcha avanzan los preparativos para que los caleños puedan disfrutar del alumbrado navideño que encenderá sus luces este 7 de diciembre, en esta oportunidad se exaltará la biodiversidad de la ‘Sucursal del Cielo’ con la temática ‘Cali, Luz y Alegría’.



Según la Alcaldía, este evento no solo permite el disfrute y la diversión de los ciudadanos, sino que también genera alrededor de 1300 empleos directos e indirectos.



Parte de estos se concentran en los talleres donde artesanos arman y decoran las figuras que adornarán los sectores principales de la ciudad.



En esta labor trabajan cerca de 100 madres cabezas de familia y jóvenes que ponen todo su talento para transformar estructuras de hierro en coloridas obras de arte.



Una de estas artesanas es Marlli Plaza, quien tiene 30 años, es profesional en pedagogía infantil y desde hace 4 años trabaja en la decoración de las figuras. Cada fin de año aprovecha las vacaciones para unirse a esta labor y así generar ingresos extras.

Otra labor de las artesanas es vestir las figuras, es decir, dependiendo de la forma que tengan, deben pegar una tela brillante que le da color a la estructura. Foto: Raúl Palacios / El País

Es una de las encargadas del proceso de perfilado que consiste en pegarle las mangueras plásticas de colores a las figuras y así con cada detalle ir dándole vida. “En esta oportunidad me asignaron los colibríes, la ave principal e insignia del alumbrado. Una vez llegan las estructuras metálicas, yo me encargo de perfilarlas con los diferentes colores que hay disponibles y luego se le realiza la conexión para que puedan alumbrar”.



Marlli es madre soltera de un niño de 5 años, con quien espera poder disfrutar del alumbrado una vez ya esté instalado y funcionando. “Me encanta ver mi trabajo terminado y alumbrando, cuando vamos se siente uno orgulloso de haber sido parte de este proyecto. Siempre invito a mis amigos a que vayan y lo vean”.



Otra labor de las artesanas es vestir las figuras, es decir, dependiendo de la forma que tengan, deben pegar una tela brillante que le da color a la estructura. Su proceso es bastante minucioso, pues debe quedar bien templada, sin arrugas y cuidando que no se vaya a dañar con el pegamento o la pintura.

Las artesanas se encargan de vestir las figuras, es decir, pegan la tela brillante que le da color a la estructura. Foto: Raúl Palacios / El País

Diana Castaño, quien también hace parte del grupo de mujeres que trabaja para adornar la ciudad, cuenta que en el lugar les enseñan todos los procesos, que les dan la oportunidad de comenzar sin saber nada y que poco a poco van aprendiendo.



“Yo llegué aquí hace un mes, soy ama de casa y madre de una hija de 14 años. Vine porque una amiga me comentó y me dieron la oportunidad sin saber nada, ahora ya hago de todo, perfiló, pegó la tela y hago las conexiones”. dijo.



Asimismo, Nataly Abadía, una joven de 22 años, quien también se unió a las artesanas hace un mes y sin tener experiencia, expresó que “al principio es bastante difícil adaptarse a todos los procesos, pero con el tiempo le vamos cogiendo el ritmo”.



Nataly vio en esta labor la oportunidad de aprender nuevas cosas, aportar a la ciudad y poder ahorrar algo de dinero para cumplir su sueño de iniciar la carrera de auxiliar en enfermería.

Las artesanas demoran alrededor de dos horas en el proceso de decoración de una figura, todo depende del tamaño y si deben o no colocarle tela.



El alumbrado de Cali, en el que se están invirtiendo $14.500 millones, se podrá disfrutar en 32 sectores de la ciudad, distribuidos en 6 zonas geográficas: centro, norte, sur, oeste, oriente y ladera.



En la Plaza de Caycedo se proyectará el mapping sobre la fachada de la emblemática Catedral de San Pedro Apóstol. “Es un alumbrado interactivo con la comunidad, en el que vamos a tener bicicletas con dínamos, donde las personas se van a poder subir y prender las luces. Este año volveremos a tener iluminado nuestro río Cali”, indicó Diego Fernando Cortés, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-Uaesp.