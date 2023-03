Los retos y peligros del cuerpo de agentes de tránsito de Cali, que cumple 50 años

El Cuerpo de Agentes de Tránsito de Cali conmemoró ayer 50 años de servicio a la seguridad vial de la ciudad. Durante la ceremonia, el personal y las autoridades hicieron un llamado a los caleños para que primen los valores de tolerancia y respeto, así como la cultura ciudadana.



Carlos Andrés Arboleda, coordinador del Grupo de Servicio, comentó que la situación de control en la calles no es fácil, ya que en los últimos años se ha visto que las personas no respetan a las autoridades, dificultando su trabajo en la vía.



“Después del estallido social parece que el comportamiento de la ciudadanía cambió y eso ha hecho que las personas se tornen un poco agresivas, y las situaciones que demandan nuestro control se han hecho un poco más complicadas”, expresó el agente de tránsito.



Cada semana, 2 a 3 agentes resultan lesionados en medio de los operativos por parte de ciudadanos que se niegan a ser sancionados.



“Debido al constante desacato de la normatividad de tránsito, nosotros estamos allí ejecutando ese control y eso hace que, en ocasiones, seamos agredidos por algunos ciudadanos que no aceptan que nosotros les llamemos la atención o les impongamos alguna sanción económica”, agregó Andrés Arboleda.



Según el agente de tránsito, los motociclistas son los actores viales con los que se presentan la mayoría de altercados, esto se debe a que constantemente están infringiendo la norma al invadir el carril del MÍO o el de las bicicletas; igualmente al movilizarse sin los papeles al día, sin casco, entre otros requerimientos.



Al respecto, Paola Sánchez, líder de la Asociación de Clubes de Moteros de Cali, expresó que esto se debe a que la entidad ha perdido credibilidad al no cumplir sus funciones.



“El problema a veces es que ante una situación que requiere de sus servicios, por ejemplo, cuando hay un semáforo dañado, alguien incumple las normas de tránsito o va sin casco, incluso sin placa, ellos pasan por el lado como si nada”, dijo Paola Sánchez.



Sin embargo, reconoció que hay que buscar la forma para que la situación cambie y tanto los caleños como los agentes cumplan con sus deberes en las vías, para que así los guardas vuelvan a tener el control y la admiración que tenían hace unos años.



“La idea es trabajar en equipo para volver a tener una Cali organizada y respetuosa. Es un trabajo duro y largo, pero si se es constante y empezamos desde ya, se puede lograr”, agregó la líder de moteros.



Por su parte, William Vallejo, secretario de Movilidad de Cali, hizo un llamado a la tolerancia y el respeto por el grupo de agentes de tránsito que diariamente salen a cumplir su labor.



“Se vienen desarrollando unas transformaciones sociales que se manifiestan en las calles con intolerancia, pero, a pesar de eso, estos hombres continúan ejerciendo su trabajo por la seguridad vial”, aseguró el Secretario de Movilidad.



Igualmente, aprovechó para felicitar a la institución por cinco décadas de servicio a la comunidad.



“Resaltamos la primera promoción del Cuerpo de Agentes de Tránsito de Cali y hoy estamos celebrando sus 50 años. Deseamos mucho éxito para continuar con esa labor que desempeñan y para garantizar la seguridad de quienes nos movilizamos a diario por la ciudad”, agregó el funcionario.

Actualmente, el cuerpo de Agentes de Tránsito cuenta con un total de 618 guardas, sin embargo, para lograr abarcar toda la ciudad, necesitan la presencia de alrededor de 1200 agentes.

De igual manera, James Gómez, experto en Movilidad, resaltó que a pesar de que aún faltan muchos aspectos por mejorar en temas de operabilidad, hay que destacar algunas de sus ejecuciones que han puesto a Cali de pionera en temas de seguridad vial.



“Este cuerpo operativo tuvo la responsabilidad de impulsar el uso del casco para conductores de motocicleta. Cali fue pionera en ese aspecto y este cuerpo de agentes fue clave para su implementación, luego en Colombia se volvió una norma hasta lo que vemos en la actualidad. El trabajo de ellos fue clave”, dijo James Gómez.

Alrededor de 70 mujeres hacen parte del cuerpo de Agentes de Tránsito en Cali, quienes desempeñan varias tareas en las carreteras de la ciudad.

A propósito

Durante las últimas semanas, los agentes de tránsito han realizado varios operativos de control a la invasión de carriles exclusivos del MÍO y de ciclistas.



En los dos primeros meses del año, 1016 personas han sido notificadas por circular en estos espacios; un número similar de vehículos fueron inmovilizados por el mismo concepto.



Esta semana se inmovilizaron más de 70 vehículos que fueron sorprendidos mientras se movilizaban por estos carriles exclusivos.



El secretario de Movilidad William Vallejo dijo que se hará un control más especializado con la posibilidad de instalar cámaras en los buses.