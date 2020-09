Reapertura de las iglesias en Cali: estos son los protocolos de bioseguridad que se deben acatar

Natalia Moreno Quintero

En la mañana de este miércoles, el alcalde Jorge Iván Ospina y funcionarios de su administración firmaron el pacto para la reapertura de las iglesias en la capital vallecaucana, ocasión en la que se recordaron los protocolos de bioseguridad que deben cumplir y respetar los feligreses.



Al respecto, el secretario de Gobierno, Jesús Darío González, indicó que la iglesia no está abierta para que vaya cualquier persona en cualquier momento sino que se debe pedir cita y deben organizarse unos turnos de acceso al templo.



"En segundo lugar, la iglesia tiene unos protocolos de entrar y salir, y unos mecanismos de distanciamiento muy estricto con mecanismos de tamizaje. En cada uno de los pasos del ritual se debe garantizar el no contacto, que no haya aglomeraciones y que haya tiempos de retorno para que en ningún caso se afecten en la movilidad de la ciudad este tipo de asuntos", explicó.

Alrededor de 200 iglesias católicas completan varios días adelantando planes piloto en los que se ha verificado el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad como el uso del tapabocas, el respeto por el distanciamiento físico, recibir la comunión en la mano, realizar una venia al momento del saludo de la paz y que se lleven a cabo ceremonias religiosas cortas.



"Estamos en este momento concertando con listados específicos la capacitación a todas las iglesias. A partir de este momento cada iglesia puede hacerlo a manera de piloto para tener aprendizajes y, a partir del próximo lunes, de acuerdo con los balances que tengamos con los organismos pertinentes, vamos a definir una apertura más amplia", dijo el Secretario.



"La idea es que esta apertura se haga con mucha bioseguridad para que nos garantice una reactivación en clave de nuevas normalidades", añadió.



Giovanny Peña, presidente de las asociaciones de pastores y ministros del Valle del Cauca, Asmicev, recordó que en los templos se exige el uso permanente del tapabocas, la limpieza y desinfección de las manos y evitar el contacto físico con otros feligreses.



"Estamos felices. Después de 5 meses y 14 días de aislamiento, donde nuestros templos estuvieron cerrados y habíamos hecho muchas gestiones para que se pudieran reabrir (...) podemos tener esos pilotos pedagógicos", afirmó.



Por su parte el sacerdote Winston Mosquera, vicario general de la Arquidiócesis de Cali, resaltó el compromiso de la Iglesia Católica "a cuidar la vida, valorarla, a que se respeten estos protocolos en las comunidades y los templos que servimos".