Los operadores del MÍO lanzan ultimatum a Metrocali: "Necesitamos soluciones ya"

Siguen las dudas alrededor del futuro del MÍO, debido a la posibilidad de que la empresa Metrocali entre en liquidación por no contar con los recursos para pagar las deudas ni lograr un acuerdo de pagos.



Esa posibilidad fue puesta sobre la mesa por el propio presidente de Metrocali, Oscar Ortiz, quien hace unos días informó que este 10 de febrero de 2023 sería la fecha límite para poder llegar a un acuerdo con los acreedores.



Pero no es solo la única preocupación, los concesionarios del MÍO ratificaron que tienen pocos recursos para seguir sacando los buses a las calles.



Gonzalo Cucalón, subgerente del Git Masivo y vocero de los operadores, comentó que pese a las diferentes propuestas planteadas para salvar la operación del MÍO, el panorama por el momento no es alentador, pues solo cuentan con presupuesto para operar un par de semanas más.



“Necesitamos soluciones ya, soluciones de fondo. Como concesionarios seguimos, pese a que la situación es muy compleja. Nosotros siempre hemos dicho que operamos hasta que nos dé el dinero de la caja, si se acaba, pues obviamente no podemos salir a operar”, explicó el Subgerente del Git Masivo.



Agregó que Metrocali no se ha puesto al día con las deudas pendientes, pero que, según se les informó recientemente, puede ser que en los próximos días les paguen lo del mes de enero. “Con el dinero que prometieron pagar nos da para seguir operando por el momento hasta marzo, si no pagan, no sabemos si podemos seguir”.



Coincidió Eduardo Bellini, gerente del concesionario Blanco y Negro que se les informó que probablemente hoy se les pagarían 15 días de operación, pero que no tienen datos de cuándo se les cancelarían los $64.000 millones que les adeudan del 2022.



“No han dicho nada, eso nos da oxígeno para otros 15 días, pero lo que se requiere es una solución de fondo, necesitamos sacar los 200 buses que están parados y eso sin recursos no es posible”.



Además recordó Bellini que el futuro del sistema es incierto porque Metrocali -que administra el sistema- podría entrar en causal de liquidación hoy- si finalmente no llega a un acuerdo con sus acreedores. “No sabemos qué pasará, si podremos operar o no, es tremendo que se haya permitido llegar a este momento”.



Sobre el proyecto de acuerdo 180, que debate el Concejo y que entrega herramientas para buscar recursos para el sistema, dice que es positivo, pero que aún no conocen la minucia de la propuesta. “No hay nada escrito de cómo será esa implementación, cómo se remunerará la operación, todo debe estar aterrizado”.



Según Bellini, si se salva el MÍO, se salva la ciudad.

Plan de salvamento



El presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, presentó ayer en el foro de 'Sistema Inteligente Integrado de Transporte Público', el proyecto con el que buscan salvar el MÍO.



Según el funcionario, los recursos nuevos que provengan de las herramientas que otorgue el proyecto de acuerdo 180, servirían para reponer la flota de buses. Inicialmente se adquirirían 250 vehículos.



“Con este nuevo modelo buscamos incorporar flota pública, como lo han hecho en otras ciudades, la idea es que lo operen los concesionarios que son expertos en eso”, dijo Ortiz.

De igual forma, se contaría con una plataforma tecnológica de control y gestión, habría un mejoramiento de la malla vial, inversión en cultura ciudadana, pago de los patios y talleres, la chatarrización, la conformación de un grupo de agentes contra la informalidad, entre otras estrategias.



Explicó Ortiz que los pasos serían: primero que el Concejo dé su aval al proyecto 180, luego se constituiría una fiducia para manejar los recursos, se haría una gestión para conseguir un crédito, que tendría como garantía los dineros de sobretasa a la gasolina, y otros ingresos por tasa por congestión, cobro por parqueo en vía pública, entre otras herramientas.



En el cronograma presentado se plantea que en julio iniciaría un proceso licitatorio de la flota pública. Asimismo, se espera poder renegociar los contratos con los actuales concesionarios.



Durante el foro, en el que participaron diferentes actores del sistema, se hizo presente el viceministro de Transporte, Carlos Eduardo Enríquez, quien lamentó que no hubo tiempo para el debate durante el conversatorio.

Apoyo del Ministerio



El viceministro de Transporte, Carlos Eduardo Enríquez, fue invitado a participar en el foro del ‘Sistema Inteligente Integrado de Transporte’.

Sin embargo, por temas de tiempo no pudo realizar ninguna intervención sobre el tema del MÍO.



”Lastimosamente por una limitación de horario en el auditorio no pudimos abordar ningún tema. Estoy pendiente de otra invitación”, dijo el Ministro.



Agregó que la posición del Gobierno Nacional es “respaldar los sistemas donde los recursos sean bien invertidos”.



Además, espera que con el buen uso de las inversiones en el MÍO, los ciudadanos recuperen la confianza en su sistema de transporte.