"Sería un horror que el MÍO deje de funcionar": Concejal Tamayo sobre crisis del sistema

El concejal Fernando Tamayo manifestó que en caso de que el proyecto, que se debate en el Concejo para ‘salvar’ el MÍO, no contemple la reestructuración de los contratos de concesión ni la integración con otros modos de transporte, su voto al mismo sería negativo.



La declaración se dio en medio del programa Protagonistas En Vivo, el cual se encuentra en las redes sociales de Facebook y YouTube de El País.



“Yo sí prefiero una muerte dolorosa justo ahora que seguir con una agonía lenta. Y creo que la misma posición la tienen tres o cuatro compañeros, la cual es una posición de respeto y de responsabilidad con la ciudad”, sostuvo Tamayo al referirse a la posibilidad de colapso del sistema.



Según contó el concejal, en el Cabildo hay una gran división de posturas frente al proyecto de acuerdo 180, esto por las preocupaciones que existen alrededor de la situación del MÍO.



Una de ellas es la posibilidad de que el sistema deje de operar, lo cual podría darse en cualquier momento.



“Eso sería un horror, imagínese a 250 mil pasajeros (que tiene actualmente el MÍO) en el limbo, sería una cosa imposible. Cali es un tanto invivible en muchos aspectos, entre ellos la movilidad, pero yo creo que esa situación nos triplicaría ese problema y sería un golpe para nosotros como ciudad, sería algo lapidario, pero yo tengo la certeza de que no vamos a llegar hasta ese punto”, indicó Tamayo.



Lo que tiene a esta posibilidad sobre la mesa es el hecho de que las deudas actuales del sistema han llegado a cifras difíciles de pagar. Solo por la operación se les debe a los concesionarios más de $ 70 mil millones.



“Ahora podemos pagar $ 20 mil, $ 30 mil, $ 40 mil millones de la deuda a los operadores, pero igual vamos a llegar al mismo punto de no retorno. Solo Git Masivo nos tiene metidos en demandas de $700 mil millones, aquí lo que está en juego es, incluso, la supervivencia financiera del Distrito. Si se llegan a juntar todas las demandas que hay, nos toca declararnos en insolvencia porque no tendríamos cómo sobrellevar esto”.



Otro de los reparos que se hicieron durante al proyecto de acuerdo 180 fueron los realizados por Juan Martín Bravo. El concejal propuso dos modificaciones: la primera es que la sobretasa a la gasolina sea comprometida hasta el año 2055, la segunda, que esto permita que se aseguren recursos para la consolidación del proyecto del Tren de Cercanías.



Ya vamos a contar con la financiación de parte de la Nación, por eso Cali requiere hoy que se garanticen los recursos para esta obra. Medellín tiene pignorada la sobretasa hasta el 2080, sujeta a la construcción del Metro, Bogotá la tiene al 2041, sujeta a la construcción del metro elevado, por eso Cali tiene que avanzar en un proceso en el que podamos construir y hacer realidad el Tren de Cercanías”, dijo Bravo.



Hoy se realizará un conversatorio sobre el proyecto de acuerdo en las instalaciones de la Escuela Nacional del Deporte, el cual iniciará a las 8:30 de la mañana y en el que se espera contar con la participación del viceministro de Transporte, Carlos Eduardo Enríquez.



“Estamos convocando a todos los actores, ello incluye a los del sector político como el gobierno distrital, los concejales y a los congresistas del departamento del Valle”, dijo el presidente del Concejo, Carlos Hernán Rodríguez.



El dirigente del cabildo también indicó que del conversatorio participarán todos los actores del Sistema Integrado de Transporte Masivo, las gualas y otros alternativos. Asimismo, se invitó a los expertos en movilidad y a las universidades.