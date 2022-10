Los cuestionamientos de la Unidad de Acción Vallecaucana a la administración de Ospina

En el 2005 renació la Unidad de Acción Vallecaucana, UAV, liderada por empresarios de la región y con el objetivo de promover el desarrollo del departamento. Pero su origen se remonta a los años 60 y 70, época en la cual surgió y ayudó a impulsar importantes proyectos regionales.



Hoy en día, el enfoque de la UAV es fortalecer los liderazgos políticos y cívicos, así como generar interés por lo público, incentivado la participación y la cultura ciudadana.



Su actual director, Daniel López, considera que una de las preocupaciones sobre la ciudad, precisamente, es el tema de la cultura ciudadana y cómo volver a comprometer a los habitantes con unos mismos objetivos.



Lea además: Inició la campaña de donación de alimentos en Cali, así funcionará



Vivimos un momento de muchos cuestionamientos en Cali, ¿Cómo ve la ciudad en términos de transparencia y contratación?

​

Hay que mirar dos cosas. Lo primero, es que antes de la contratación pública existe todo el tema de planeación, de cómo voy a utilizar la plata de la ciudad. Nosotros estamos haciendo seguimiento al Plan de Desarrollo de la Administración, desde el periodo pasado, y ahí vemos que existe una falla clara con el avance, es decir, creemos que lo que planearon no lo van a hacer.



Vemos también un desorden, en qué es lo que realmente quiere hacer la Alcaldía. Porque un día dicen una cosa y al siguiente, otra. Las administraciones deben contarle siempre a los ciudadanos qué es lo que están haciendo, porque para eso fue que los eligió la ciudadanía.



Entonces vemos un problema real en la planeación y en el tema de políticas públicas hay muy poco avance. Hay una cantidad de fallas que hacen que la ciudad no se estabilice y, en la medida en que el ciudadano vea que nada pasa realmente con la Administración, precisamente se aleja, no cree en la institución, no cree en la fuerza que pueda llegar a tener la Alcaldía y eso se ve reflejado en las calles, en el desorden, en la suciedad, en que todo el mundo cree que aquí se puede hacer lo que le valga.



¿Falla la planeación, pero también la contratación?

​

Ese es el segundo punto. Tenemos en la ciudad varios ejercicios ciudadanos que vienen analizando ese tema, específicamente. Lo que vemos es que la Alcaldía, como entidad central, sube la mayoría de sus contratos a la plataforma pública Secop, donde cualquier persona puede revisarlos.



Pero las entidades adscritas como empresas industriales y comerciales del Estado como la Emru o Emcali, por ley, no tienen la obligación de subir el 100% de sus contratos y ahí empieza a ver una gran falla y por eso la preocupación que ha manifestado, una mayoría de la ciudadanía, de que no les pasen a esas entidades toda la plata y todos los contratos porque no vamos a saber qué va a pasar con eso.



Lea también: ¿Qué sucede? Más de 100 proyectos de la Alcaldía siguen sin arrancar por falta de recursos



Y eso termina, lastimosamente, en eventos como lo que ahorita están pasando con Emcali, donde se destapan escándalos que no deberían suceder.



Lo bueno y lo positivo ahora es que la ciudadanía se está dando cuenta de algunas fallas y que estamos a tiempo de corregirlas y no dejar que pase más, pero sí necesitamos el compromiso de la otra parte, el compromiso de la administración pública, que en vez de salir a explicar y a justificar lo que está pasando, deberían estar, desde mucho antes, haciendo todos los procesos de cara al ciudadano.



¿Por qué cree que esta Administración no cumplirá con el Plan de Desarrollo?

​

Nosotros le hacemos seguimiento y presentamos varios informes. Lo que vemos es que de 700 metas para ejecutar durante los cuatro años, previstas en el Plan de Desarrollo, más de 200 están en ejecución cero y ya vamos en el tercer año.



Entonces estamos hablando de un 30% del Plan de Desarrollo de Cali que no ha avanzado. Ahí es donde uno dice que no van a cumplir. Además, revisamos, por ejemplo, lo que está pasando con cada uno de los presupuestos anuales, donde le asignan unos recursos a entidades cuyo nivel de ejecución es muy bajo. Entonces, al final del año tienen que quitarle la plata porque no la ejecutó y se la pasan a otra secretaría.



Hay mucho desorden y tratan de cumplir algunas cosas visibles, pero no están ejecutando el Plan de Desarrollo, que es la promesa campaña.



¿Uno podría decir que la falla de todo esto es la falta de planeación?

​

Son varias cosas. Por ejemplo, si tú tienes en tu casa 8 tareas, debes saber quien tiene que hacerlas y cómo cubrir los imprevistos que surjan.

Entonces, si yo sé que yo voy a construir vías, pues tengo un equipo de planta suficientemente sólido para poder trabajar y si requiero más, pues contrato específicamente para eso. Pero vemos que la mayoría de la administración pública está trabajando con prestadores de servicio contratados por un promedio de tres a cuatro meses.



Le puede interesar: Contraloría denunció ante la Fiscalía al exgerente de Emcali y 9 funcionarios más



Eso significa que no hay una buena planeación, no se sabe cómo se va a ejecutar, entonces si no tengo disponibilidad de caja, eso representa que estoy viviendo como una tienda del día a día y no tengo una proyección anual. Entonces contrato por tres meses y luego veo a ver si me pagan el siguiente mes y si me pagan el siguiente, los vuelvo a contratar.



¿Usted cree que Cali tiene cómo cambiar esta situación que se vive hoy?

​

Yo creo que en Cali lo que hay es gente buena y eso lo estamos demostrando con ejercicios como Compromiso Valle, en el que nos estamos encontrando personas de todas las orillas políticas, sociales, generacionales, hombres, mujeres, estamos todos trabajando juntos por un mismo objetivo que es mejorar nuestra sociedad. Entonces si me preguntas si hay liderazgo en Valle y Cali, digo que claro que lo hay, pero toca seguir trabajando todos los días.



Pero no se puede negar que es un momento de desconfianza total en las instituciones, ¿cómo cambiar este panorama?

​

Lastimosamente es algo que se ha acumulado por muchos años y con los últimos acontecimientos es más delicado, súmele la cantidad de información que tenemos hoy frente al año 2000, hay celulares, redes, medios de comunicación, amigos, familia, entonces eso aumenta la información sobre lo que está pasando. No podemos quedarnos solamente como un actor pasivo, como un actor que solamente oye y oye sino también decir qué vamos a hacer con esa información.



Es lo que queremos en la Unidad de Acción Vallecaucana, pasar de lo pasivo a lo activo, de poderle decir a la gente si usted tiene esta información, esta indignación y esta necesidad de que las cosas cambien, pues salgamos a hacer cosas juntos.



El primer paso es que nos unamos como sociedad, que sigamos trabajando y te puedo decir que en el año larguito, que ya llevamos trabajando en Compromiso Valle, estamos haciendo un trabajo demasiado chévere, organizando fundaciones sociales, entidades de la comunidad, de la sociedad civil, la Cámara de Comercio, organizaciones, gremios y empresarios. Estamos trabajando juntos para poder generar un impacto en nuestra comunidad y eso ha sido lo más chévere porque estamos generando canales de comunicación y confianza.



O sea que es optimista de que la ciudad pueda presentar un panorama diferente en el corto plazo...

​

Sí. No podemos seguir en ese tema de que yo no me meto en lo público porque lo público es corrupto o que no funciona. Eso genera una apatía y una falta de participación muy delicada, que nos aleja de nuestras instituciones y se nos olvida que todos los días pagamos impuestos, cuando tanqueamos nuestro carro, cuando compramos el mercado, cuando recibimos el salario y se quedaron con la retención. Todos los días estamos pagando impuestos y depende de nosotros si miramos para allá y trabajamos con la institucionalidad para poder darle ideas y acompañar a que saquen proyectos en nuestro beneficio, que realmente sí funcionen, o que saquen cualquier cosa que de pronto no funciona o hasta de pronto se pierde la plata.



¿Desde el trabajo que han realizado, qué es lo que más preocupa en la ciudad?



Estoy muy preocupado por la cultura ciudadana. Es algo que todos tenemos que trabajar, pero la Administración juega un papel fundamental.



En el momento en que empiezas a ver que se tapan en los huecos, que los semáforos funcionan, que la seguridad mejora, que nuestro servicio público de transporte es eficiente, que tienes comunicación con la Administración, todo se facilita.