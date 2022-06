Las implicaciones del fin de la emergencia sanitaria por covid-19 sobre Cali

Si usted dejó de aportar al régimen contributivo de salud en algún momento desde el 12 de marzo del 2020 y se sorprendió porque su EPS le continuaba brindando los servicios, esto era porque el país estaba en emergencia sanitaria por el Covid-19 y ese era uno de los beneficios.



Ahora que el Gobierno Nacional decidió terminar el periodo de emergencia, esta precisamente será una de las medidas que ya no estarán vigentes.



Algunas personas ya recibieron mensajes telefónicos o correos de las EPS informándoles de esta situación.



La EPS Sanitas, por ejemplo, envió a sus usuarios un correo en el que les explicó que “una vez terminada la emergencia sanitaria, se dará fin al estado activo”, por lo cual, la empresa brindó mecanismos a sus clientes para que sepan qué hacer para mantenerse afiliados, ya sea como cotizantes o beneficiarios. Y si no cumplen con las condiciones para seguir en la entidad, también les aconsejó ingresar al régimen subsidiado de salud, con el Sisbén.



La emergencia sanitaria le permitió al Gobierno Nacional tomar medidas de salud y económicas, destinando $ 45 billones, de los cuales

$ 15 billones se invirtieron en el mejoramiento del servicio de salud. Por ejemplo, en las adecuaciones de Unidades de Cuidados Intensivos, en la compra de las vacunas, la cobertura para más colombianos, entre otras cosas.



En la parte económica, se entregaron subsidios a las familias, a las empresas y se incentivó la contratación, además del uso de alternativas como el trabajo en casa.



El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que algunas medidas terminan, pero que otras se irán retirando de forma paulatina, para lo cual se emitirán nuevas circulares. “Sentimos una inmensa tranquilidad en el sector salud de haberle respondido al país”, dijo.



Agregó que algunos programas que se implantaron en la pandemia se van a regularizar como la telemedicina, para lo cual se creará un estatuto.



Asimismo, por ahora siguen vigentes medidas de protección en aeropuertos y vuelos, las cuales se estarán revisando en los próximos días.



La epidemióloga de enfermedades infecciosas y docente de la Universidad del Valle, Lyda Osorio, manifestó que “hay que esperar qué decretos o qué información emitirá el Ministerio de Salud, porque ellos deben hacer un balance. Imagino que están en eso para saber qué medidas van a continuar e incorporar y cuáles no”.



Osorio reiteró que frente al covid “sigue habiendo peligro, seguimos teniendo riesgo y la pandemia ha dejado muy claro que será mayor en personas que tienen comorbilidades o inmunosupresión”, por lo tanto, pidió a los ciudadanos no confiarse y seguir aplicando las medidas propias de prevención, a pesar de que se termine la emergencia sanitaria.



Asimismo, el Ministro de Salud indicó que lo importante, ante el fin de la emergencia en el país, es no ahorrar esfuerzos en el proceso de completar los esquemas de inmunización frente al covid.



En esta meta, Cali ha avanzado satisfactoriamente. Hoy, la ciudad cuenta con una cobertura del 86,5 % en primeras dosis, el 77 % tiene su esquema de vacunación completo y solo el 43,5 % se ha aplicado el refuerzo.



A pesar de las cifras, la Secretaría de Salud Distrital declaró que seguirá trabajando en la vacunación a través de sus 150 puntos PAI -Programa Ampliado de Inmunizaciones- en la ciudad. Además, las personas que requieran ponerse la vacuna anticovid deben seguir acudiendo a los puntos dispuestos por sus respectivas EPS.



De igual manera, se indicó que Cali, así como lo considera el Ministerio de Salud, ha cumplido con los objetivos planteados al inicio de la emergencia como la reducción de la letalidad (que pasó del 2,2 % durante toda la pandemia al 0,13 % actualmente) y el aumento de camas UCI, que pasaron de 711 en mayo del 2020 a 828.

Así avanza la vacunación

De acuerdo con la Secretaría de Salud, tras el cuarto pico, se estaban vacunando en promedio 6 mil personas diariamente, ahora se están vacunando 2 mil por día, promedio que se mantiene desde el mes de mayo.



Destacaron desde la entidad que esto se debe a la alta cobertura de vacunación en la ciudad, que ha cumplido con las metas establecidas por el MinSalud. Actualmente, la mayoría de dosis aplicadas corresponden a refuerzos, pues la población susceptible para iniciar y completar esquemas es menor.