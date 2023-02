Las fotos de El País sobre los colados en el MÍO que se hacen virales en redes sociales

El Masivo Integrado de Occidente, MÍO, acaba de superar la posibilidad de que la empresa Metrocali se fuera a liquidación por las millonarias deudas que tiene, una de ellas ocasionada por la evasión de pasajes que se ha vuelto una problemática diaria en la ciudad.



De hecho, en la tarde de este miércoles uno de los reporteros gráficos de El País captó el momento en que, en el sur de Cali, un grupo de jóvenes se cuela en un alimentador del MÍO cuando el vehículo se encontraba circulando por la vía Cañasgordas.



Un claro ejemplo de que la situación de los colados en los buses y alimentadores del MÍO es un mal que no frena, sino que se evidencia cada día en toda la ciudad. Según las autoridades y con cifras de 2022, en promedio, son 13.700 las personas que se cuelan a diario en el Sistema. Esta cifra corresponde al del 5 % de los 275.000 usuarios que utilizan este medio de transporte.



De acuerdo con lo detallado por Raúl Palacios, el fotógrafo que captó el momento, los hechos ocurrieron hacia las 3:30 p.m. de este miércoles por el sector de Comfandi de Cañasgordas, en el momento en que un alimentador que cubría la ruta A19A no se encontraba en movimiento.

Según reportó Palacios, cerca de nueve jóvenes, quienes presuntamente habían estado pasando el rato en el río Lili, que recorre parte del sur de Cal, habrían aprovechado que el bus no estaba en movimiento para subirse a este sin pagar.



"Vamos pasando y vemos a este grupo de jóvenes. Yo la tomé porque los vi corriendo detrás del bus, pero no me imaginé que se iban a colar y menos por las ventanas. Cuando se empezaron a montar justo estábamos al lado del alimentador y ahí logré tomar las fotos", detalló el reportero de este medio.



Cabe recordar que este alimentador cubre la ruta Universidades - Comfandi Pance, la cual se moviliza por la Avenida Cañasgordas y realiza varias paradas en las diferentes universidades que hay en esa vía.

Aunque se conoció que el bus llevaba varios pasajeros a bordo, hasta ahora no hay un pronunciamiento de Metrocali sobre este hecho que es un claro ejemplo de que esta problemática, diariamente, se agudiza en la ciudad.



Tanto así, que en las primeras semanas de enero el presidente de Metrocali se refirió al respecto y propuso que las personas no paguen pasaje si necesitan el servicio. "Si es que requieren viajar que lo hagan al interior del vehículo y que viajen gratis si es que necesitan, pero tenemos que pensar en algo más propositivo y recuperar la cultura ciudadana", expresó el funcionario en su momento.



Frente a la posibilidad de liquidación que tenía el MÍO, el pasado martes el presidente de Metrocali confirmó que se aleja ese fantasma, ya que se logró un acuerdo con el operador del sistema de transporte masivo, GIT Masivo, a quien se le adeuda cerca de $225.000 millones, de una demanda que ganó en el año 2018.



Al respecto, Ortiz detalló que el compromiso es estructurar un proyecto de acuerdo que permita encontrar la sostenibilidad del MÍO y que, de alguna manera, se acompañe con estrategias ciertas para lograr el buen desarrollo del sistema.