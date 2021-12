Lanzan campaña que busca prevenir accidentes por conductores borrachos en Cali

Desde este miércoles los agentes de tránsito se ubicarán en las zonas de rumba y gastronomía de la ciudad, en aras de prevenir diversos accidentes durante las festividades decembrinas y la Feria.



Desde la Secretaría de Movilidad en conjunto con los gremios de Asobares, Acodrés, Cotelvalle, Acecolombia y la Terminal, se consolidó la campaña "Si tomas no manejas", que buscará evitar accidentes provocados por el consumo excesivo de licor.



"Esta campaña busca concientizar a la ciudadanía de ese consumo responsable y con mayor énfasis durante estos últimos días del año (...) Queremos que los caleños y los turistas puedan gozar de todo lo que se ha proyectado en materia cultural y de esta Feria, pero que lo hagan de manera responsable, no queremos muertos asociados con consumo del alcohol en nuestras vías", señaló el secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo.



Para Manuel Pineda, presidente de la Asociación de Centros de Diversión Nocturna, Asobares, esta unión representa una oportunidad no solo para la reactivación económica, sino también para evitar accidentes en una fecha tan importante como lo es Navidad.



"Desde Asobares celebramos esta unión que hay entre el sector público con la Secretaría de Movilidad y el sector privado, con diferentes gremios del turismo, de la gastronomía, de la diversión", señaló Pineda.



"Hoy estamos celebrando esta campaña de prevención con la Secretaría de Movilidad, donde estamos invitando a las personas a que salgan y continúen con la reactivación económica, pero que lo hagan de manera responsable: no saquen su vehículo si van a tomar, utilicen conductores elegidos, taxis o transporte público y así evitemos siniestros y pasemos en blanco estas fechas tan importantes", completó.



"Hay que decirle a los caleños y a las personas que nos van a visitar durante la Feria que cuando tomamos, no manejamos, que si tomamos dejamos las llaves al conductor elegido, porque la campaña busca conservar la vida y evitar los accidentes de tránsito" mencionó Óscar Guzmán, presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco.



Para Carlos Hernán Betancourt, director ejecutivo de Asociación de Centros Comerciales de Colombia, Acecolombia, esta iniciativa significa cuidar la vida de los caleños.



“Prácticas como las de esta campaña son fundamentales en aras de proteger la vida. Así que la invitación es: si vas a tomar no manejas, entrega las llaves", afirmó Betancourt.