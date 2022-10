La Universidad Icesi de Cali, elegida la mejor de Colombia, según Times Higher Education   

La agencia de ranking Times Higher Education (THE) publicó su más reciente versión del ranking de las mejores universidades a nivel mundial. Para este año aparecen 15 universidades colombianas, entre ellas una universidad caleña, que figura como la mejor posicionada de Colombia.



Estamos hablando de la Universidad Icesi, que se ubicó no solo como la primera en el país, sino como la décima a nivel latinoamericano.



Cabe destacar que dentro de la metodología del ranking se consideran 13 indicadores agrupados en 5 componentes que permiten determinar el puntaje de cada universidad y su posición a nivel mundial. Los componentes son: enseñanza, investigación, citaciones, perspectiva internacional e ingresos de la investigación.



Al respecto, Esteban Piedrahita, rector de la Universidad Icesi, destacó que uno de los ítems en los que se destacó la institución en ese escalafón fue en citaciones, que se refiere a que la producción intelectual de los docentes fue retomada en revistas internacionales por académicos o replicada en libros en todo el mundo.



“En este ítem particular salimos muy bien. Tenemos el grupo de investigación en conjunto con la Fundación Valle del Lili que es número uno de Colombia en producción, tenemos muchas fortalezas”, sostuvo el directivo.



Y además, agregó que para el Icesi es muy importante ser la número uno del país en este ranking, pues la institución es muy joven frente a otras universidades centenarias, cuentan con 7000 estudiantes y “eso nos llena de orgullo, pues tenemos una manera de enseñar y aprender particular que generar los mejores resultados en Colombia”, dijo.



Por su parte, la segunda mejor universidad de Colombia, según esta reconocida firma, es la Universidad Javeriana, que es la número 19 de la región.



La sorpresa de este ranking está dos posiciones abajo (3 y 4) en el que aparecen la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional, las cuales históricamente han sido reconocidas como las mejores de Colombia.



Se debe anotar que la Universidad de Oxford del Reino Unido se mantiene como la mejor institución del mundo por séptimo año consecutivo.