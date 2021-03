“La situación en la zona de ladera de Cali es crítica”: director de la CVC

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Las emergencias provocadas por las fuertes lluvias en los últimos días despertaron ese temor dormido que todos tenemos frente al invierno y que año tras año nos abre los ojos con las crecientes súbitas de ríos que se devoran todo, los miles de hectáreas cultivadas inundadas, los monstruosos deslaves en la ladera, y lo más doloroso, la pérdida de vidas y hogares enteros.



Marco Antonio Suárez, director de la Corporación Regional Autónoma CVC, ente que tiene la red de hidroclimatología más robusta del Valle del Cauca, hace un análisis de la situación: espera que los próximos días las precipitaciones disminuyan un poco, pero advierte que este solo es el inicio a una temporada que se prolongará hasta mayo por lo que indica que es posible que la situación, empeore frente a las emergencias.

¿Qué pasó ayer en Cali con respecto a las emergencias que se presentaron por las lluvias?



Las lluvias intensas en la madrugada en la parte media y baja de los ríos Cali y Cañaveralejo sumadas a los suelos ya saturados de humedad y caudales altos por lluvias anteriores. A eso se añadieron las lluvias aún más intensas en el centro de Cali. El resultado fue el colapso de los sistemas de drenaje. Según informes de la Dirección Técnica Ambiental de la CVC, en la cuenca media baja del río Cali cayeron 81 milímetros en 10 horas pero casi la mitad de esa agua cayó solo entre las 6:10 y las 7:30 de la mañana: 41 milímetros. En el río Cañaveralejo en el mismo lapso cayeron 43 milímetros. Hay que entender que el efecto de estas lluvias intensas se suma a que los suelos ya presentan una alta saturación de humedad, es como si se echara más agua a una esponja que acabamos de sumergir en agua… ya no absorberá nada y el exceso de agua continuará su camino. A la creciente del río Cali se sumó una creciente del río Aguacatal con un aumento considerable de caudal aguas abajo de su confluencia. Eso provocó las emergencias en zonas de ladera, pero estas aguas se sumaron a las que cayeron en el casco urbano. Solo en la Estación San Bosco se registraron 116 milímetros. Toda esa cantidad de agua terminó por colapsar el sistema de drenaje de aguas lluvias de la ciudad.

¿Esta temporada de lluvias es más fuerte que las vividas años atrás?



Es importante aclarar que estamos en un mes de transición, la época de lluvias inicia en abril e iría hasta finales de mayo, para ser marzo un mes de transición, si se han presentado precipitaciones superiores en un 60% al promedio histórico, adicionalmente hemos visto precipitaciones de muy alta intensidad en pocos periodos de tiempo. Es una temporada de lluvias intensa pero aún no supera los promedios históricos vividos hace 10 años en territorio vallecaucano.

¿Cuál es el balance en el Valle tras las fuertes lluvias de los últimos días?



Tenemos unas cuencas muy saturadas por la intensidad y continuidad de las lluvias de las últimas tres semanas, especialmente en cuencas como Palo, Frayle, Meléndez, Cali, Guadalajara, entre otras. Esta saturación implica que la capacidad de retención de las cuencas disminuye, aumenta la escorrentía y por ende los riesgos a inundaciones y deslizamientos. Un balance que siempre nos deja toda temporada invernal, no debemos habitar aquellas zonas de riesgo no mitigable y zonas de protección de los ríos. En esos sectores no hay muro, no hay descolmatación u obra de ingeniera que pueda parar la fuerza de las aguas.

¿Cuáles son las zonas de Cali y el Valle más afectadas?



Cali, Bugalagrande, Tuluá, Florida, Palmira, Andalucía son algunos de los municipios que más afectados se han visto por las lluvias de las últimas 3 semanas.

¿Cuáles son los sectores de la región donde se pueden presentar emergencias críticas?



En este momento tenemos 3 puntos críticos, en Florida se presenta una situación de movimiento en masa cercano al río Santa Bárbara que estamos monitoreando constantemente dado que puede ocasionar un represamiento y afectar algunas comunidades. Otro municipio donde hay eventos que deben ser monitoreados es Cali, la alta saturación de las cuencas y la intensidad de las lluvias han llevado a que colapse el sistema de drenaje de la ciudad y que se desborden algunos ríos como el Cali. La situación en la ladera occidental en el sector de Siloé también es crítica, dado que la ausencia de drenajes de aguas lluvias y construcciones en sitios de alto riesgo, convierten este sector en una zona muy vulnerable a movimientos en masa, adicionalmente, un gran porcentaje de las comunidades que están allí asentadas no hacen una correcta disposición de residuos sólidos y esto genera represamientos que son un riesgo para las vidas humanas y bienes de las personas. Finalmente, el tercer punto está en el corregimiento de El Salto municipio de Andalucía donde se presentó el rompimiento de un dique y estamos monitoreando los niveles de tal forma que la inundación no afecte dicho corregimiento. Nosotros estamos interviniendo allí un sector crítico de aproximadamente 200 metros pero los caudales en esa zona aún son altos y las lluvias continuarán.

¿Actualmente cuáles ríos en el Valle representan un peligro ante las lluvias?



Río Meléndez, río Cali, río Fraile, río Palo, río Desbaratado, río Amaine, río Bolo y río Cauca (sectores de Tuluá y de Jamundí) son ríos que deben monitorearse de forma contante. Esto no quiere decir que en otros ríos no puedan presentar eventos de inundaciones.

¿Las lluvias van a disminuir o aumentarán? ¿Hasta cuándo irán?



Esperamos que en lo que resta de marzo las lluvias disminuyan un poco su intensidad, pero veremos que en abril volverán aumentar y disminuir una vez iniciemos el mes de mayo.

¿Estas lluvias tan fuertes son por el Fenómeno de la Niña o por qué son?



Son dos factores, uno la incidencia que tenemos del Fenómeno de La Niña en la temporada invernal, el segundo está relacionado con la intensificación de los periodos secos y periodos de lluvia, esto se conoce como un aumento en la variabilidad climática, efecto del cambio climático.

¿El cambio climático tiene que ver también con los fuertes vientos y las tormentas eléctricas?



Como lo mencioné anteriormente, la intensificación de los fenómenos de variabilidad climática se asocia al cambio climático.

¿La estabilidad del Jarillón del río Cauca a su paso por Cali, puede estar amenazada con estas lluvias teniendo en cuenta que aún no terminan las obras del plan Jarillón?



Actualmente tenemos reforzado 18.6 km, al finalizar este año esperamos que estén reforzados 23 km de los 26 que componen el anillo de jarillones que protegen la ciudad de Cali. Si bien algunos de los sectores más críticos ya fueron reforzados, todavía existe vulnerabilidad en algunos sectores. Diariamente estamos monitoreando niveles del río Cauca, en este momento no se considera que este en riesgo la ciudad de Cali, hoy tenemos en su gran mayoría aproximadamente 3.5 metros de borde libre en los sectores que han sido reforzados con caudales cercanos a los 600 m3/s y que aún no significan una amenaza para la ciudad.

¿La situación puede empeorar frente a la temporada de lluvias?



Es posible que si, por eso todos los municipios deben activar sus comités de gestión del riesgo e implementar las diferentes medidas preventivas para evitar situaciones que puedan afectar a las comunidades.



Medidas de prevención



Los Expertos de la Red Hidroclimatológica de la CVC hicieron llamado de alerta a las autoridades y poblaciones cercanas a once ríos de la región que presentan riesgo de generar emergencias, para que tomen acciones y medidas de prevención.