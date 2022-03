La Secretaría de Movilidad amplía la fecha límite para pagar la tasa por congestión en Cali

La Secretaría de Movilidad de Cali amplió la fecha límite del pago correspondiente a la tasa por congestión de febrero, que permite circular durante el pico y placa en la ciudad, debido a las confusiones e inconvenientes que han presentado los caleños para su debido pago.



El secretario de Movilidad, William Vallejo, aclaró que, por esta vez, el pago estará habilitado hasta el día 4 de este mes de marzo. "Tenemos un amplio número de personas que no pudieron realizar el pago y, por tanto, se ha habilitado que la cancelación se pueda realizar hasta el 4 de marzo a partir de hoy (2 de marzo)".



Igualmente, el Secretario aclaró que para los vehículos híbridos y eléctricos no existe trámites para estar exentos de pico y placa, pues estos vehículos automáticamente quedan exentos.



"No se dejen engañar de personas inescrupulosas que ofrecen realizar trámites de este tipo, porque esto se realiza de forma automática", explicó Vallejo.