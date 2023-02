La respuesta de la Secretaría de Vivienda a las exigencias de comunidades desplazadas asentadas en Cali

El pasado martes, miembros de comunidades desplazadas oriundas de departamentos como Cauca y Chocó y que se han asentado en diferentes sectores de la ciudad, realizaron durante el día diferentes actividades para exigirle a la Alcaldía una vivienda digna para sus familias.



Víctor Zuñiga, abogado y líder social, le explicó a El País que lo que buscan estás comunidades es una “solución a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran”, pues al no contar con una vivienda propia, han tenido que invadir algunos lotes de donde las autoridades ya los han desalojado.



Según el abogado Zuñiga, con estas acciones “se violentan los derechos humanos” de estas comunidades. Cabe recordar que en octubre del 2022, se presentó un enfrentamiento entre un grupo de personas que invadió el lote Aldovea en el corregimiento de Navarro y las autoridades que llegaron a desalojar.



El concejal Roberto Ortíz también se refirió al tema y dijo que mientras la Secretaría de Vivienda no oferte soluciones “para destechados, tendremos marchas y reclamos en el CAM y en las calles de Cali, generando caos vial como ocurrió este martes”.



Además, expresó que la ciudad demanda por lo menos 20 mil viviendas de interés social y de interés prioritario, pero que “esa meta no fue posible en este mandato local, donde la secretaría competente se dedicó a construir parques y a otros menesteres, obviando lo misional”.



¿Qué dice la Secretaría de Vivienda?

Al respecto, Martha Liliana Hernández, secretaria de vivienda, comunicó que para poder tener una solución para estos hogares víctimas se requiere la concurrencia del Gobierno Nacional y de la Unidad Nacional de Víctimas.



“Estas solicitudes específicas de los manifestantes de obtener de manera directa una vivienda gratuita no son actuaciones que nosotros podamos adelantar como municipio, ya que, no tenemos el marco legal ni los recursos para hacerlo”, dijo la funcionario.



De igual manera, la Secretaría indicó que desde el año 2020 comenzaron a trabajar en la formulación de políticas y planes para poder desarrollar proyectos alternativos a los tradicionales y que estén al alcance de los hogares más vulnerables.



“Este año ampliamos el tope del subsidio distrital en especie a 30 SMMLV, lo que nos habilita poder desarrollar proyectos como lotes con servicios, proyectos de autoconstrucción y construcción en lotes propios”, enfatizó.