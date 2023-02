La respuesta de Corfecali a denuncia de artistas de la Feria de Cali por incumplimiento en pagos

En las primeras semanas de marzo se pagarían los dineros que se le están adeudando a artistas que se presentaron en la Feria de Cali 2022, anunció Corfercali.



Ante la denuncia realizada por un grupo de artistas que hicieron parte de la Feria de Cali 2022, quienes indicaron que aún no se les ha pagado por sus presentaciones y que al reclamar no obtienen respuesta, desde Corfecali se manifestó que se está esperando tener flujo de caja para ponerse al día.



Frente a ello, el director Administrativo y Financiero de Corfecali, Carlos Cuervo, aseguró que actualmente se deben más de $10.500 millones y que algunos de esos recursos provienen de la comercialización de la Feria de Cali, es decir de los patrocinadores.



“Ya presentamos los informes financieros y técnicos, están en revisión y esperamos que a partir de la primera semana de marzo tengamos flujo de caja. Y, en cuanto a los patrocinadores, sucede lo mismo y estamos esperando sus pagos”, dijo Cuervo.



Teniendo en cuenta que los dineros de la Feria de Cali los pagan entre la Secretaría de Cultura y Corfecali, desde la Subsecretaría de Artes de Cali detallaron que los convenios tienen 3 etapas de pago y que en este momento están adelantando la validación del segundo pago que, según indicaron desde la Alcaldía, corresponde al 40%.



"El informe final de este proceso está programado para entregarse en lo que corre de este mes y la primera semana de marzo, pero eso pasó porque Corfecali apenas entregó su informe técnico el 9 de febrero. El convenio está pactado que tenga tres momentos de pago (50%, 40% y 10%), en este momento la supervisión está en la validación de segundo pago", explicó Diana Ledesma, subsecretaria de Artes de Cali.



Según las denuncias, entre los artistas perjudicados están cantantes y bailarines que se presentaron en la reciente feria, uno de ellos Jacobo Vélez, cantante de la orquesta Mambanegra, aún no les han pagado los conciertos que se hicieron en diciembre de 2022.