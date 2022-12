La piratería reina en el transporte público de Cali, ¿por qué sigue en aumento?

En la actualidad el transporte informal en Cali mueve alrededor de 450.000 pasajeros diarios, mientras que el MÍO solo hace cerca de 250.000 viajes cada día (según cifras de los operadores del MÍO), lo que deja en evidencia que la capital del Valle reina la piratería.



Esta situación ha generado en gran parte la crisis del sistema de transporte masivo de la ciudad que presta un servicio ineficiente, por lo que muchos caleños justifican el uso de los vehículos informales.



“El MÍO siempre se demora en pasar, parece que no tuviera los suficientes buses para transportar a todos los caleños. Por el contrario, usted ve que los piratas abundan y, por ende, el servicio es más rápido, que es lo que en últimas necesitamos para no llegar tarde a nuestros trabajos”, manifestó la caleña Eliana Soto.



No obstante, tal parece que el ‘negocio’ de la piratería no solamente es atractivo para los pasajeros, sino que también para aquellas personas que tienen un vehículo y desean generar más ingresos, que a la vez se motivan por la “falta de control en las calles”.



“A mí me alcanzaron a explicar que primero había que comprar un celular como esos que se utilizan para vender minutos, el cual configuraban porque por ahí uno se comunicaba para enviarnos alertas por la presencia de guardas o de cualquier cosa que pudiera afectar nuestro trabajo”, manifestó un caleño que tuvo la intención de ser pirata y que pidió que no se revelara su identidad, por lo que lo llamaremos Julio Pérez.



Asimismo, Pérez dijo que quienes se dedican al transporte informal tienen unos líderes en cada zona de la ciudad, quienes son los encargados de dar la ‘inducción al trabajo’.



“Eso está muy organizado, yo recuerdo que me exigían un pago de mensualidad de $ 50.000 y justificaban ese pago porque si un guarda los detiene, se dice el nombre de la persona para la que se trabajaba y no hay problema, el guardo te deja seguir”, reveló el ciudadano.



Además, comentó la fuente que la ruta que iba a tomar era desde el sur hasta el centro de Cali, un trayecto altamente transitado y que podría dejarle altas ganancias.

Impacto en el masivo

Teniendo en cuenta este panorama, los operadores del MÍO constantemente le reclaman a la Alcaldía por el control de la piratería, ya que la catalogan como una competencia desleal.



“La piratería no solo nos quita pasajeros sino que también promueve la evasión del pasaje del MÍO, el mismo transporte informal deja los pasajeros dentro de la zona paga en las terminales. Todo eso afecta el recaudo del sistema y se traduce en que la Alcaldía tiene que pagar más plata para poder mantener la operación”, expresó Gonzalo Cucalón, subgerente de GIT Masivo, uno de los operadores del MÍO.



Los operadores reprocharon que el MÍO sea un sistema de transporte en el que haya invertido cerca de $ 4 billones y que hoy esté en crisis.



“La ciudad está desbordada en piratería y nadie hace el control de este transporte, aún cuando es ilegal y es una competencia desleal con el MÍO, al cual se le apostó hace más de 10 años”, agregó Cucalón.



Desde la Secretaría de Movilidad de Cali informaron que no hay una cuantificación oficial de cuántos vehículos piratas circulan por Cali, pero reconocen que es una problemática y afirman que hacen controles constantes.



“Diariamente se establecen planes de trabajo con controles operativos en diferentes corredores viales de la ciudad. Inicialmente se identifican las zonas en donde se desplazan, en donde hacen paradas constantes y se identifica que estén recibiendo pago por sus desplazamientos”, dijo la Secretaría de Movilidad.



Como resultado de ello, en lo corrido del año se han sancionado 327 conductores en lo corrido del año.



“Los puntos en donde más se presenta el transporte informal son muchos, sin embargo, la zona oriental, ladera, el corredor sur hacia Jamundí y el centro de la ciudad son algunas de las zonas de mayor presencia de la piratería”, comentaron desde la Secretaría de Movilidad.