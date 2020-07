Jhon Edward Montenegro Jimenez

"La ocupación de indígenas en Pance es ilegal y no lo podemos permitir": Ospina

La ocupación que indígenas adelantan en un predio del sector La Viga, en Pance, Cali, es ilegal, señaló el alcalde Jorge Iván Ospina este martes.



"No existe cabildo ni resguardo indígena en el corregimiento de Pance. No podemos permitir una ocupación de las riberas del río Pance", expuso el mandatario.



Según comentó, en la zona urbana del Municipio "hay varios cabildos indígenas urbanos con autorización otorgada por la Administración Municipal, pero lo que no hay es un cabildo indígena, y menos un resguardo indígena, en ese corregimiento".



En ese sentido, Ospina le pidió a la comunidad indígena asentada en La Viga que se retire.



Hace unos días, El País conoció que los indígenas llegaron a la zona en junio del año en curso, luego de que las autoridades desalojaron otro asentamiento que había en el sector, y que desde entonces han permanecido en la invasión.

Le puede interesar: Video: este es el predio ocupado por comunidad indígena que desata polémica en Pance



Al menos 30 indígenas están viviendo en dicho predio ocupado ilegalmente en La Viga, en Pance.



Además, habitantes de La Viga denunciaron que los indígenas realizan controles y, en ocasiones, restringen el paso de los ciudadanos.



"No vamos a permitir allí ningún barrio, porque además están en zonas de alto riesgo: el río se los puede llevar; porque además están en un espacio público, en un espacio de biodiversidad que no puede ser invadido".

Una comunidad indígena que está asentada en el sector de La Viga, en Pance, al sur de Cali, manifiesta que ese terreno les pertenece y que al ser un cabildo las autoridades no pueden desalojarlos. Foto: José L Guzmán - El País

Adicionalmente, el mandatario aseguró que la Administración creará un equipo conformado por servidores públicos para que actúe frente a las invasiones ilegales en Cali.



"No es a través de invasiones como se debe buscar la vivienda", reflexionó.