La campaña con la que buscan que La Ermita recupere su esplendor

Jhon Edward Montenegro Jimenez

En el corazón de Cali se encuentra, lo que se podría llamar, el ‘Castillo de Dios’. Hace 78 años que la iglesia La Ermita se construyó en el centro de Cali con finos muros de concreto, y al estilo neogótico.



Por su particular arquitectura, en ella han quedado las huellas de miles de colombianos y extranjeros que se encantan por su belleza, incluso ha recorrido el mundo a través de las postales, pues quienes la visitan casi nadie se va sin tener una imagen en este icono de la capital del Valle.



No obstante, durante los últimos meses la capilla de la Ermita no ha recibido muchos visitantes por la pandemia por covid; sin embargo la soledad acentuó los innumerables inconvenientes de infraestructura que tiene.



Durante los días que tuvo cerrada sus puertas, se inundó en varias ocasiones y es que cuando llueve, en su interior no escampa, pues la cubierta no encauza de forma adecuada el agua, es decir, no la drena y por ende el agua busca una salida y cae al piso o se filtra en las paredes.

Con el paso de los años, toda la infraestructura se ha deteriorado al punto que partes de concreto se han caído, sus paredes se han inflado de la humedad que padece; su fachada luce desteñida y las campanas son de adorno, todo por falta de un mantenimiento correcto. Pero es que no es fácil, para ello se requiere una alta inversión y por ser un bien de interés cultural y estar administrada por la Arquidiócesis de Cali no cuenta con los suficientes recursos para su mantenimiento.



Por lo tanto, hace 20 años este icono de la ciudad no recibe una nueva capa de pintura, sí se ha pintado, pero “por los laditos”, y así han sido todas las reparaciones y por ello, hoy La Ermita está en un estado urgente de recuperación.



Lo que es evidente para los visitantes, feligreses, párroco, y expertos. De hecho, por eso en el 2019 un grupo de especialistas del Centro de Investigación Territorio, Construcción y Espacio, Citce, de la Universidad del Valle, realizó un estudio para conocer realmente cómo se encuentra La Ermita en su infraestructura, cuál es la raíz de las afectaciones y qué necesita mejorar, además de tener un presupuesto aproximado para lograrlo.



“Cuando hicimos el estudio, La Ermita presentaba unos problemas de humedad muy graves; lo que hicimos fue un primer diagnóstico. Se había trabajado desde la intuición: se tapó un hueco acá, otro acá, pero nunca ha sido considerado el problema integral”, comenta el arquitecto Andrés Quintero Rojas, investigador junior del Citce y quien hizo parte de expertos que por más de seis meses estuvieron estudiando el templo.



Dicho estudio se realizó financiado por la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali, pero como lo aclara María Isabel González, líder de proceso del área de Patrimonio de la Secretaría de Cultura Departamental, “el estudio era el inicio, saber qué tiene el edificio, de qué padece para asimismo la Administración Municipal, la Arquidiócesis de Cali consideren realizar la obra y actualizar el presupuesto. El estudio costó $100 millones”.

A través de ‘La Ermitatón’ se podrá donar para restaurar el templo que tiene 39.73 m de altura y un área de 424 m2. Bernardo Peña / El País

Se hicieron unos lineamientos de diseño y presupuesto aproximado, “con eso la Alcaldía de Cali, el párroco Wiston Mosquera se encargaban de gestionar los recursos y abordar la obra”, dice González.



Precisamente, esto es lo que no ha sido fácil. La investigación arrojó que se requieren $1748 millones para poder reparar su cubierta, humedades, paredes, entre otros aspectos, esto sin contar la reparación del órgano, campañas, pintura, vitrales, y otros detalles que son necesarios. Cabe aclarar que el presupuesto ha incrementado, teniendo en cuenta que el estudio se hizo en el año 2019.

Aunque el párroco Wiston Mosquera manifiesta que no cuenta con todo el dinero para poder ejecutar o poner en marcha el proyecto del estudio de Univalle, el pasado mes de julio fue necesario iniciar, al menos, la reconstrucción de una parte de la iglesia.



“La capilla necesita de una restauración, pero implica un alto presupuesto que nos ha pasado la Universidad del Valle en un estudio estructural de La Ermita”, anota el padre de la parroquia donde los sábados la misa se celebra en inglés.

Lo que más urge



El padre Mosquera aclara que “la Ermita no está para caerse, pero sí hay que intervenirla en muchos aspectos”. Cuenta que ya se arrancó hacer gran parte de esa obra con los recursos que ha conseguido con la comunidad y la parroquia, “la iglesia estaba cerrada, pero estaba demasiado inundada, nos tocó por obligación empezar a trabajar internamente para que cuando se reabriera la gente pudiera entrar sin esos charcos, eso ya se logró mejorar”, dice.



Por ejemplo, “ya hemos empezado a impermeabilizar techos y de una parte de la losa porque teníamos demasiadas filtraciones, también se reparó la pared porque era por donde estaba bajando el agua y había dañado. En todo esto ya se han invertido entre $35 y $40 millones”.



También, la iglesia requiere ser pintada, para lo cual se requieren $150 millones, “pero esa no es la solución, si la pintamos se le da una cara hermosa, pero hay cosas que toca hacerlas si o si más adelante, porque la Ermita también requiere -que en el estudio no está incluido- organizar los vitrales y el campanario”, afirma Mosquera, el párroco que ha estado a cargo de la capilla desde hace más de 3 años.



Y agrega que tampoco en el estudio está incluido restaurar el órgano tubular, sin embargo, “ya le estamos trabajando, solo para el órgano nos tocaba conseguir más o menos $60 millones para instalarlo y traerlo”.



Entre tanto, para el arquitecto Quintero, la cubierta de la iglesia es lo más importante que hay que resolver. “Rápidamente hay que trabajar en las cubiertas y evaluar cuál es el sistema del acueducto y alcantarillado que tiene La Ermita”.

Por último, señala que como monumento necesita actualizarse a la norma de sismorresistencia, “es urgente”.



Las reparaciones que se han realizado en La Ermita son gracias a los aportes hechos por la comunidad y las campañas de donación, pues no cuenta con recursos del Municipio.



Al respecto, Leonardo Medina, subsecretario de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural, aclara: “La Ermita es un bien de interés cultural, la Alcaldía no tiene un presupuesto aforado para su mantenimiento. La competencia de nosotros es la revisión de los proyectos para dar el permiso de acuerdo a las normas”.

‘La Ermitatón’



Este martes se lanzó la campaña de donación ‘La Ermitatón’, a la que se unió la Secretaría de Turismo, la cual busca recolectar recursos para restaurar el templo. También pretende que “la ciudad apropie sus bienes de interés cultural, La Ermita, es uno de ellos; y poder articular al sector privado, estamos en conversaciones con algunas empresas”, comentó Carlos Martínez, jefe de cartera.



Quien quiera unirse puede hacer la donación en la cuenta de ahorros de AvVillas 101-124-832 o comunicarse al 350 3727976.



“Queremos enviar copia del estudio de Univalle al Ministerio de Cultura para ver de qué manera se puede sumar”, dijo el padre Mosquera.