Diana Trujillo recibió reconocimiento especial del Premio Cafam a la mujer

Natalia Moreno Quintero

La ingeniera aeroespacial Lady Diana Trujillo Pomerantz, quien hace parte del grupo de científicos de la Nasa que llevó a Marte el robot Perseverance, fue reconocida este lunes con el premio especial que otorga el Jurado Nacional del Premio Cafam a la Mujer en el marco del foro 'Mujeres más fuertes por Colombia'.



"Me da orgullo tener el privilegio de recibir este reconocimiento porque me hace pensar que podemos continuar divulgando la importancia, no sólo de las mujeres, sino nuestra contribución en todos los campos", manifestó Diana a través de una videollamada en la que aceptaba el galardón.



"A veces tenemos el problema de que nos damos por vencidas porque todo el mundo dice: ‘ahora no, más tarde’, como si lo de nosotras tuviera que esperar todo el tiempo, porque no es el momento o porque primero hay que cuidar a los demás", agregó.



Diana Trujillo actualmente es la líder diputada del brazo robótico y la ciencia del brazo, así como la líder del programa de examinaciones de operaciones de viaje en la misión del Perseverance, que el pasado 18 de febrero consiguió que el robot se posara sobre la superficie de Marte.



El objetivo de la misión, según explicó la ingeniera a CNN, es encontrar si en algún momento hubo vida en el 'planeta rojo', para lo cual se tomarán muestras de roca y suelo que en la próxima década serán enviadas de vuelta a la Tierra. Los científicos también intentarán hacer volar un vehículo motorizado, grabar el sonido de Marte y experimentar la producción de oxígeno.

"A las chicas, para que se dejen seducir por la ciencia, les digo que encuentren lo que las hace felices, independientemente de lo que las personas digan. Que se aferren a ese sueño que tienen y lean sobre los modelos de error para que puedan definir sus objetivos, –basándose en lo que otros hacen hecho – y elijan lo que no quieren hacer", dijo.



Además de este galardón, este lunes la ingeniera Diana Trujillo recibirá la Orden a la Mujer y la Democracia Policarpa Salavarrieta que entrega el Congreso de la República en reconocimiento a su liderazgo en "escenarios que tradicionalmente han sido ocupados por hombres".