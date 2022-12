La avalancha de críticas que sigue recibiendo el proyecto del Parque de Cristo Rey

La comunidad que habita de manera contigua a lo que será el tramo 2 del Proyecto Integral Cristo Rey continúa mostrando su inconformidad por la realización de las obras.



Aseguran que la afectación más importante está en el punto de vista medioambiental, además de los riesgos ya mencionados por un posible derrumbe o una inundación, como ha sucedido en años anteriores.



Luis Humberto Casas Figueroa, arquitecto y antiguo docente de la Universidad del Valle, manifestó que “se habla de que es un suelo firme, sí porque se maneja la premisa de que todo suelo rocoso es firme, pero esto mismo hace que el suelo que conforma el Bosque de San Fernando tenga una baja absorción de agua, lo que produce que el líquido baje, mas aún porque esto es una pendiente pronunciada”.



La inclinación hará, según Humberto Casas, que el agua baje a gran velocidad o con un alto porcentaje de peligro, lo que afectará a las comunidades que se hayan en el área urbana de San Fernando.



De igual manera, el académico expresó que las razones dadas por la Administración caleña, sobre que el proyecto traerá beneficios medioambientales a la zona, no tienen fundamento.



“El sector donde se está haciendo el tramo 2 es, en este momento, un bosque natural, y pretenden hacer todo un complejo ambiental en lo que ya es un bosque va a terminar siendo contraproducente y afectará a la flora y la fauna. Lo que hay que hacer es conservarlos y cuidarlo”, dijo Casas Figueroa.



Estos no son los únicos cuestionamientos, pues algunos miembros de la comunidad también han dicho que el proyecto no es realmente necesario.

El proyecto del Parque Integral Cristo Rey tiene cinco tramos en total, pero actualmente solo se están ejecutando el tramo 2 y el 5.

Helena Romero, profesional de la salud y habitante de la Unidad Residencial Alcores de San Fernando, considera que Cali tiene otras prioridades de inversión. “Todo el mundo habla de las vías, pero también están los problemas en educación, la seguridad en la ciudad es muy mala, la movilidad también. Ese dinero también se podría invertir en buenos programas como los comedores comunitarios, pero no en este proyecto que realmente no trae beneficios”, señaló Helena.



La médica cirujana expresó que ya existe una unión con las comunidades de los cerca de 20 edificios que se estarían viendo afectados para realizar lo que sea necesario con el fin de que el nuevo parque no se lleve a cabo.



“Hemos hecho acciones populares y también se han interpuesto tutelas. Ya han talado varios árboles y la Secretaría de Vivienda dice que tienen todas las autorizaciones del Dagma y que continuarán las obras, pero nosotros seguiremos intentando que esto no se dé”, agregó Romero.



Por otra parte, el líder político Alejandro Eder dijo que la Alcaldía debe replantearse la construcción de la obra, que tendría un costo de $140.000 millones. “El valor total de la obra es el doble de lo que se destinará en el 2023 a la seguridad de la ciudad, siendo este el principal problema que enfrentamos actualmente. Debemos revivir a Cali con proyectos acordes a las necesidades que tenemos, de forma organizada y con transparencia en el uso de los recursos públicos”, declaró Eder.



La situación está pasando a mayores, pues ayer la Alcaldía rechazó acciones de violencia contra los trabajadores del proyecto. “Rechazamos que ante la diferencia de ciertas personas con el proyecto se llegue a una agresión. La diferencia no puede distanciarnos con violencia. Hay que entender que este es un proyecto estratégico para lo ambiental, social y económico”, expresó Junior Eduardo Lucio Cuéllar, subsecretario de Vivienda.