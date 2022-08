La Alcaldía de Cali podrá hacer cambios en el presupuesto del 2022

El Concejo de Cali avaló, en segundo debate, el proyecto que le entrega facultades al Alcalde para mover, hasta en un 15 %, el presupuesto de este año.



Aunque se presentaron varios cuestionamientos por parte de algunos cabildantes, al final se dio la autorización para que la Administración haga los traslados de recursos que considere oportunos.



Fulvio Leonardo Soto, director de Hacienda, explicó que “lo que tenemos es la posibilidad de hacer movimientos, traslados y adiciones en el presupuesto, para aquellas secretarías que lo demandan”, y aclaró que no se trata de contar con mayores recursos.



La concejal Ana Leidy Erazo votó negativamente la iniciativa porque considera que “aún no es claro para qué son las autorizaciones o modificaciones”.



Además cuestionó la poca gestión de algunos organismos en la ejecución del presupuesto. “Igualmente, debe revisarse a qué proyectos se harían recortes para no afectar programas de beneficio social”, explicó.



Por su parte, la concejal María Isabel Moreno, coordinadora de ponentes, explicó que las facultades otorgadas al Alcalde son una herramienta técnica, pero que “no define rubros, ni presupuestos, ni montos. El estudio pertinente para evaluar la ejecución presupuestal y gestión por secretarías es en octubre”, dijo.



Sobre el tema, el concejal Fernando Alberto Tamayo dijo que “volvemos a tener actos de fe con esta Administración. Los actos de fe repetitivos terminan siendo negativos para la ciudad, más cuando tenemos una Administración que es mala en ejecución”.



Sin embargo, Henry Peláez Cifuentes, vicepresidente del Concejo, rechazó las afirmaciones de que las facultades sean calificadas como un acto de fe a la Administración cuando “son temas técnicos que son una herramienta para todos los Alcaldes”, hablando de las facultades otorgadas al Alcalde.



Según algunos cabildantes, el gran debate a la ejecución del presupuesto de las secretarías debe darse a más tardar en el mes de octubre del presente año.