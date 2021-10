La 14 asegura que respetará garantías laborales, tras protesta de empleados

La empresa vallecaucana La 14, que declaró el inicio de su liquidación judicial el pasado 15 de septiembre, informó este jueves que "respetará las garantías laborales de sus empleados", esto luego de que sus colaboradores adelantaron una protesta exigiendo el pago de sus salarios y liquidaciones.



A través de un comunicado en el que se refiere a los compromisos financieros que se tiene con los empleados, la compañía anunció que "la deuda laboral causada desde el 16 de septiembre de 2021 se tratará como un gasto de administración, que se pagará de manera prioritaria junto con la indemnización por terminación del contrato".



A su vez, aclaró que las deudas ocurridas antes del 15 de septiembre serán pagadas como acreencias, esto debido a que no hacen parte del proceso de liquidación judicial.



La empresa de tradición caleña, antes conocida como una de las más grandes de la ciudad, aseguró que se encuentran trabajando en pro de cumplir con las garantías laborales de quienes hicieron parte de 'La 14'.



En la tarde de este miércoles la organización ya había notificado que cumplirá con el pago de nóminas y seguridad social de 1.814 empleados y que, además, "continúa avanzando en el cumplimiento de todas las etapas del proceso de liquidación judicial a instancias de la Superintendencia de Sociedades".



Protesta de empleados

Los colaboradores de Almacenes La 14 iniciaron hacia las 8:00 a.m. de este jueves una manifestación para exigir garantías en el pago de sus salarios y liquidaciones.



Según manifestaron en algunos videos que fueron compartidos por redes sociales, con esta movilización buscan que la empresa se ponga al día con los compromisos económicos que les están adeudando.



Los empleados, quienes piden se respeten sus derechos, realizaron bloqueos intermitentes en el sector de La 14 de Calima, norte de Cali, antes de iniciar su recorrido por varias vías de la ciudad hasta llegar a la Plaza de la Gobernación donde se congregaron.



Cabe recordar que hace unos días la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, se refirió a la situación financiera y laboral de los empleados de La 14 e hizo un llamado al Ministerio de Trabajo y a la Defensoría del Pueblo a que protejan a los afectados.



"La verdad a mí sí me da rabia y tristeza esto. Luz Dary dio su vida productiva a una empresa y 33 años después la liquidan con

$470.000. Los platos rotos no los deben pagar los trabajadores. Pido intercedan intercedan para proteger a trabajadores de La 14", comentó en sus redes sociales.