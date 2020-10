Juan Felipe Delgado Rodriguez

Paola Chávez, madre del joven desaparecido cuenta que la última vez que vio a su hijo fue el pasado 21 de agosto y que no tiene muchas pistas de su paradero, pero que no se va a rendir.

Paola Chávez, madre desde este joven, le contó a El País que la última vez que vio a su hijo fue el pasado 21 de agosto y que no tiene muchas pistas de su paradero, pero que no se va a rendir.



"La última vez que lo vi me dijo que iba para la casa de un amigo, pero no regresó y él jamás ha hecho eso. No tiene hijos y por el momento estaba desempleado por la pandemia del covid-19", señaló la madre del joven.

Ramírez Chávez vive con su madre en el barrio la Nueva Base, donde es conocido como un joven tranquilo, trabajador y apasionado por el América de Cali.



"Cuando recién puse la denuncia, la Policía verificó en sus estaciones y en hospitales, pero nadie dio razón de él", comentó la madre en medio de lagrimas por la incertidumbre que vive en estos momentos.

Alejandro Ramírez Chávez, joven de 23 años que lleva 10 días desaparecido. Especial para El País

Algunas personas señalaron que Ramírez Chávez fue visto por última vez en la Autopista Sur con Calle 52, cerca al barrio Villa Colombia. Usaba una camisa tipo polo de color negro, un jean azul y unas zapatillas de color gris.

En las últimas semanas, doña Paola ha estado pegado carteles en varios barrios de la ciudad, sigue visitando hospitales y estaciones de Policía. Además, todos los días sale a repartir volantes con la cara de su hijo, manteniendo la esperanza de que alguien podría tener información.

Los obstáculos



De acuerdo con el relato de esta madre, en su búsqueda se ha encontrado tres situaciones que hacen que este proceso se tome más tiempo.



El primero tiene que ver con las llamadas de extorsión que recibe a diario, ya que personas inescrupulosas intentan aprovecharse del desespero de la mujer para sacarle dinero a cambio de, supuestamente, darle el paradero su hijo.



"Una de las cosas más duras de este proceso ha sido el que hay personas que juegan conmigo de una manera muy cruel. Me han llamado decenas de veces diciéndome que tienen a mi hijo y que lo vana matar sino les envío X cantidad de dinero", apuntó.



El segundo inconveniente que se han encontrado esta mujer es la falta de apoyo por parte de las autoridades. Según Paola Chávez, cuando se trata de una persona de estrato alto se ofrecen recompensas, pero cuando es de un nivel socioeconómico más bajo no se hacen muchos esfuerzos.

"Cuando la joven universitaria Natalia Salazar se desapareció hasta la Gobernación ofreció recompensa, movieron cielo tierra hasta que la encontraron, pero si hablamos de mi hijo, un pelado de estrato medio, entonces no hay recompensa, ni mensajes de las autoridades, nada. Es muy triste que aquí los esfuerzos los hagan por unos pocos", apuntó.



Por último, cuenta la angustiada madre, que el caso de su hijo está en manos de un investigador quien recientemente se contagió de covid-19, lo que generó una incapacidad que, aunque justa para el funcionario, retrasa la investigación y prolonga la agonía que vive doña Paola.



"A pesar de todas las adversidades, los pronósticos negativos de muchos y la falta de apoyo yo no me voy a rendir. Voy a encontrar a mi hijo a como de lugar, porque yo sé que él está vivo", manifestó.



Si usted tiene información o ha visto a este joven comuníquese a los números: 3186323316, 3192191679 o 3164968151.



En lo que va corrido del presente año se han reportado 301 personas como desaparecidas en Cali, según la Personería.