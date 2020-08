Desaparecido en Cali: buscan a Alejandro Ramírez Chávez, desaparecido hace 10 días

Juan Felipe Delgado Rodriguez

En una profunda angustia, así está la familia de Alejandro Ramírez Chávez, un joven caleño que ya completó 10 días desaparecido.



De acuerdo con la madre del joven de 23 años, su hijo salió de su casa sobre las 6:30 p.m. del viernes 21 de agosto a reunirse con sus amigos, pero nunca regresó.



"La última vez que lo vi me dijo que iba para la casa de un amigo, pero no regresó y él jamás ha hecho eso", señaló la madre del joven.



Según amigos cercanos y familiares, Alejandro es un joven tranquilo, trabajador y apasionado por el fútbol.



"Nosotros vivimos en el barrio Nueva Base, por aquí él es muy querido. No tiene hijos y por el momento estaba desempleado por la pandemia del covid-19", señaló un familiar.

Si tiene información o ha visto a este joven comuníquese a los números: 3186323316

3192191679

3164968151.

De Alejandro se sabe que su último trabajo fue en una empresa de pinturas, pero debido a la pandemia hubo un recorte de personal y él fue una de las personas que perdió su empleo.



"Mi hijo era un muchacho echado para adelante, con la liquidación se compró una mercancía y empezó a venderla. También se puso a trabajar con un amigo que vendía papas. Él se la rebuscaba", apuntó.



La madre de Alejandro afirmó que luego de algunos días sin conocer de su hijo, acudió a las autoridades para instaurar una denuncia y que se inicie la investigación pertinente.

"Cuando recién puse la denuncia, la Policía verificó en sus estaciones y en hospitales, pero nadie dio razón de él", comentó la madre en medio de lagrimas por la incertidumbre que vive en estos momentos.



Testigos señalaron que Ramírez Chávez fue visto por última vez en la Autopista Sur con Calle 52, cerca al barrio Villa Colombia. Usaba una camisa tipo polo de color negro, un jean azul y unas zapatillas de color gris.