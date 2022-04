Joven caleño es una de las víctimas que dejó un accidente de bus en Bélgica

Andrés Felipe Rodríguez, un joven caleño de 28 años, es una de las víctimas que dejó un accidente de tránsito registrado este domingo en la localidad de Schoten, en Bélgica.



Según indicaron familiares del joven a El País, Andrés había viajado por turismo junto a su novia a Europa donde iban a estar un mes y medio recorriendo varias ciudades, por lo cual, este domingo abordaron un bus desde París, Francia, con destino a Ámsterdam, Países Bajos.



De acuerdo con el reporte de lo ocurrido, el siniestro se presentó hacia el mediodía de este domingo cuando el autobús en el que viajaba el joven caleño, que cubría la ruta París-Lille-Ámsterdam, se descarriló en una autopista de la provincia de Amberes.

El accidente se produjo a mediodía en la provincia de Amberes, cerca de la localidad de Schoten. AFP



El caleño fue una de las dos víctimas del accidente que dejó cinco personas heridas de gravedad y más de 22 lesionadas, entre ellas su novia a quien tuvieron que trasladar a un centro médico de la zona puesto que, debido a las heridas, debía ser intervenida.



En el bus viajaban cerca de 30 personas de diferentes países, entre ellas personas de nacionalidad española, canadiense, mexicana, croata y estadounidense. Según informaron las autoridades belgas, el conductor, un francés de 35 años, fue detenido y dio positivo por estupefacientes en un test salivar.



La mamá del joven caleño, quien se dedicaba a realizar tatuajes no solo en Cali, sino también a las ciudades a las que visitaba en sus viajes, indicó a este medio que el fallecimiento de Andrés fue confirmado por un oficial de Policía de Bélgica, quien se comunicó con la familia tras el accidente.



"Hablamos con la novia de mi hijo, quien nos contó lo que había sucedido y dijo que Andrés estaba inconsciente, pero luego nos llamó un policía que estaba con ella y confirmó que mi hijo era una de las víctimas. También hablamos con una trabajadora social a informarnos que este lunes nos vuelven a llamar a explicarnos el proceso", comentó la mamá del joven tatuador.



Según indicó la mamá del joven, aún no se han esclarecido los detalles de cómo ocurrieron los hechos en medio de los cuales falleció Andrés, por lo cual, la posible repatriación de su cuerpo aún no está definida.



Aunque aún no se sabe qué se deberá hacer cuánto podría costar repatriar el cuerpo, los familiares de Andrés Felipe están pidiendo ayuda de un abogado y de una persona que hable inglés puesto que las llamadas las reciben en ese idioma y, además, desconocen cuál será el proceso que tendrán que realizar. Quienes puedan ayudar a la familia, pueden comunicarse al 3167955062.



"Necesitamos ayuda de un abogado porque no sabemos exactamente qué debemos hacer, no sé si yo deba viajar a Bélgica o si desde acá se puede hacer el trámite para la repatriación del cuerpo. Necesitamos que alguien que hable inglés nos pueda ayudar porque este lunes me van a llamar seguro para darme más detalles que lo que sucedió, pero yo no sé el idioma", indicó la mamá de Andrés.