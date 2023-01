Invierno ha dañado las vías rurales de 19 municipios del Valle

Cientos de campesinos del Valle del Cauca están afectados por el mal estado de las vías rurales, esto debido a la intensidad de las lluvias.



De acuerdo con la Secretaría de Gestión del Riesgo y Desastres del departamento, al menos 19 municipios han reportado emergencias por deslizamientos e inundaciones, que han colapsado los caminos veredales.



Este es el caso del municipio de El Dovio, donde la mayoría de las vías rurales sufrieron graves daños que han dejado incomunicados durante varios días a los habitantes de las veredas.



“Las veredas de Playa Rica, La Esperanza, Lituania, La Pradera, entre otras, han sufrido mucho con las lluvias y, debido a los deslizamientos de tierra que se han presentado, las vías colapsaron y no hay paso”, declaró Miguel Guzmán, alcalde del municipio de El Dovio.



El funcionario explicó que gran parte de los habitantes de la zona rural son productores campesinos que han tenido muchas dificultades para transportar sus productos al mercado, por lo que diariamente los alimentos se pierden.



Además, comentó que en varias oportunidades ha pedido la ayuda de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), pero que no ha tenido respuesta alguna por parte de la entidad.



“Nosotros no contamos con la maquinaria adecuada para realizar los trabajos de remoción de masas, la Gobernación del Valle nos ha ayudado con el préstamo de una retroexcavadora por unas horas, pero no es suficiente para todas las afectaciones que tenemos”, dijo.



De igual manera, Armando Vélez, alcalde del municipio de Restrepo, comentó que en el corregimiento de Río Bravo las lluvias afectaron, aproximadamente, a 178 familias, entre las cuales se encuentran las del Resguardo Navera Drua, con 33 familias, pues un fuerte derrumbe se llevó la carretera dejando incomunicado a todo el corregimiento.



Por otra parte, se han presentado derrumbes en las veredas Albania, Belmira, Playa Rica y El Silencio, estos de menor magnitud, y en el sector de La Palmera, donde también se han registrado varias palizadas.



“Desde la Alcaldía Municipal nos encontramos atendiendo las afectaciones viales que están al alcance de nuestro equipo de infraestructura con maquinaria amarilla, con el fin de habilitar el paso. Sin embargo, son intervenciones temporales ya que se requieren obras de gran magnitud”, afirmó el funcionario.



Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo y Desastres del Valle, dijo que los aguaceros también han afectado a otros municipios como El Cerrito, Caicedonia, Yumbo, Sevilla, Bugalagrande, Calima - El Darién, El Águila, Toro, Andalucía, Ginebra, Riofrío, Trujillo, Jamundí, Yotoco y Bolívar.



Además, informó que uno de los casos más complejos se registró el fin de semana pasado en El Cairo, donde un movimiento en masa acabó completamente con la vía rural en el sector de La Cárcava de Tejares.



“Estamos haciendo un gran esfuerzo desde la Administración departamental para atender, en la medida de lo posible, las emergencias que se están presentando en el Valle del Cauca”, puntualizó el Secretario de Gestión del Riesgo.

A propósito



La Gobernación del Valle entregó ayer maquinaria amarilla al municipio de Dagua. El secretario de Infraestructura, Frank Ramírez, dijo que con la nueva motoniveladora y un vibrocompactador se dará mejor respuesta a todas las situaciones que se vienen presentando por las lluvias.



”Con esta nueva maquinaria amarilla ya son, en total, cuatro vehículos los que tendrá el municipio de Dagua, uno de los más afectados por la actual temporada de lluvias”, dijo el funcionario.



Dagua tiene más de 300 kilómetros de vías rurales. Muchas de ellas requieren mantenimiento.