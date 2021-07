Investigan causas de incendio de Inspección de Policía en el corregimiento de Villacarmelo

Las autoridades de Cali confirmaron que adelantan investigaciones para determinar los hechos en medio de los cuales fue incinerada una Inspección de Policía ubicada en el corregimiento de Villacarmelo.



De acuerdo con lo detallado por la Policía Metropolitana de Cali, el incendio registrado en la madrugada de este lunes no fue un accidente, sino que habría sido ocasionado por personas que aún no han sido identificadas.



El subcomandante de la Policía de Cali, coronel Guillen Amaya, manifestó que "los bomberos nos informan que hay una conflagración y no fue debido a un corto, parece que un líquido inflamable fue arrojado a esta Inspección. Estamos recopilando lo que quedó, algunos materiales probatorios para determinar exactamente qué pasó".



Aunque las autoridades indicaron que habrían varias hipótesis, el Coronel aseguró que están buscando determinar si el incendio habría sido provocado para quemar algunos documentos que estaban guardados en el lugar.



"Se albergaban algunos documentos que fueron incinerados y esa es una de las hipótesis de la investigación. Inicialmente podemos decir que no fue accidental, algo ocasionó este incendio y de ahí parte la investigación; tenemos que ver qué documentos se guardaban exactamente ahí", comentó.

Lea además: Así combaten la comercialización de drogas en entornos escolares



De igual manera la Policía mencionó que no descartan el hecho de que el inspector de esta estación haya recibido intimidaciones, por lo cual, será la Fiscalía General de la Nación la que "establecerá qué hipótesis tiene más fuerza para continuar la investigación".



Entre tanto, el concejal Juan Martín Bravo solicitó a las autoridades que aclaren estos hechos que, según aseguró, habrían sido cometidos por "posibles actores armados".



"El atentado se habría realizado en represalias contra el corregidor de Villacarmelo, lo que amerita una investigación para dar con el paradero de los responsables de estos hechos violentos, que ponen en peligro la vida de servidores públicos alejados de la zona urbana, como lo son los corregidores", precisó.